Rode Duivel moet op zoek naar een nieuwe club

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Rode Duivel moet op zoek naar een nieuwe club
Foto: © photonews

Hij wordt door Napoli uitgeleend aan Espanyol Barcelona, maar Cyril Ngonge zal niet behouden worden in Catalonië. En dus moet hij deze zomer op zoek naar een nieuwe club. De Belgische aanvaller slaagt er sinds zijn vertrek bij Hellas Verona maar moeilijk in om opnieuw een basisplaats te veroveren.

Nadat hij elf goals maakte en drie assists gaf in 36 wedstrijden, trok de Belgische aanvaller Cyril Ngonge begin 2024 weg bij Hellas Verona. Napoli betaalde daarvoor een stevige som van 20 miljoen euro voor de Belg.

Op zoek naar nieuwe club

De Ukkelaar kon zich in het zuiden van Italië echter nooit echt doorzetten. Hij werd eerst uitgeleend aan Torino in de eerste seizoenshelft, waar hij eveneens nauwelijks aan spelen toekwam, en trok vanaf januari op huurbasis naar Espanyol Barcelona.

In Catalonië begon Ngonge nochtans uitstekend: een assist bij zijn eerste invalbeurt en meteen een basisplaats in zijn tweede wedstrijd. Sindsdien bleef de (recent opnieuw opgeroepen) Rode Duivel echter steken op 368 speelminuten, goed voor twee doelpunten.

Espanyol houdt Cyril Ngonge niet, kansen bij Napoli ook klein

Als invaller slaagt Ngonge er moeilijk in het verschil te maken bij Espanyol. Volgens de Italiaanse journalist Nicolo Shira gaat de Spaanse club de aankoopoptie niet lichten. Die optie bedroeg 16 miljoen euro. Ngonge speelde in oktober 2024 nog de laatste drie minuten mee in de Nations League-wedstrijd tegen Italië.

Ngonge keert deze zomer dus terug naar Napoli, maar ook daar lijkt hij geen basisplaats te kunnen afdwingen, ondanks het meer dan waarschijnlijke vertrek van Romelu Lukaku. Alles wijst daarom op een nieuwe uitleenbeurt. Zijn marktwaarde wordt intussen geschat op de helft van die aankoopoptie: 8 miljoen euro volgens referentiesite Transfermarkt.

