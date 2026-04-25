Zware domper: hij droomt van het WK, maar Rode Duivel valt na halfuur uit

Orel Mangala maakte onlangs zijn grote comeback bij Olympique Lyonnais en leek in stijgende lijn te zitten. Hij maakte er geen geheim van dat hij het WK ambieerde... maar is helaas hervallen.

Begin 2025 scheurde Orel Mangala zijn kruisbanden, een zeer zware blessure die hem de rest van het kalenderjaar aan de kant hield. Toen hij in december aan een terugkeer toe leek, zorgde een kleine terugval ervoor dat hij nog wat langer uit de roulatie bleef.

Maar sinds maart was Mangala eindelijk écht terug. De Rode Duivel stond weer regelmatig in de basis en leverde zelfs sterke prestaties, met als hoogtepunt een uitstekende match tegen PSG vorig weekend bij de zege van Olympique Lyon.

Orel Mangala a rechuté face à Auxerre et a dû céder sa place au bout de 30 minutes…



Voldoende om opnieuw bij de nationale ploeg te komen? De Lyon-speler dacht er alleszins aan: volgens OL TV had Mangala recent contact opgenomen met de staf van Rudi Garcia en wilde hij alles geven om zijn kansen te vergroten.

Blessure en domper voor Orel Mangala

Het is dus een serieuze tegenvaller deze zaterdag: in de thuismatch tegen AJ Auxerre moest basisspeler Orel Mangala na een halfuur, met een pijnlijke grimas, naar de kant. Dat is een zeer zware domper op de feestvreugde voor de speler.





Als het om een nieuwe terugval gaat, dreigt Mangala weer lang out te zijn: in december bleef hij tot maart van de velden weg, op twee korte invalbeurten na. Nu het WK dichterbij komt en de concurrentie groot is, zou dit weleens de tegenslag te veel kunnen zijn...