Zware domper: hij droomt van het WK, maar Rode Duivel valt na halfuur uit

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Orel Mangala maakte onlangs zijn grote comeback bij Olympique Lyonnais en leek in stijgende lijn te zitten. Hij maakte er geen geheim van dat hij het WK ambieerde... maar is helaas hervallen.

Begin 2025 scheurde Orel Mangala zijn kruisbanden, een zeer zware blessure die hem de rest van het kalenderjaar aan de kant hield. Toen hij in december aan een terugkeer toe leek, zorgde een kleine terugval ervoor dat hij nog wat langer uit de roulatie bleef.

Maar sinds maart was Mangala eindelijk écht terug. De Rode Duivel stond weer regelmatig in de basis en leverde zelfs sterke prestaties, met als hoogtepunt een uitstekende match tegen PSG vorig weekend bij de zege van Olympique Lyon.

Voldoende om opnieuw bij de nationale ploeg te komen? De Lyon-speler dacht er alleszins aan: volgens OL TV had Mangala recent contact opgenomen met de staf van Rudi Garcia en wilde hij alles geven om zijn kansen te vergroten.

Blessure en domper voor Orel Mangala

Het is dus een serieuze tegenvaller deze zaterdag: in de thuismatch tegen AJ Auxerre moest basisspeler Orel Mangala na een halfuur, met een pijnlijke grimas, naar de kant. Dat is een zeer zware domper op de feestvreugde voor de speler.

Als het om een nieuwe terugval gaat, dreigt Mangala weer lang out te zijn: in december bleef hij tot maart van de velden weg, op twee korte invalbeurten na. Nu het WK dichterbij komt en de concurrentie groot is, zou dit weleens de tegenslag te veel kunnen zijn...

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Lyon
Auxerre
Orel Mangala

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 31
Stade Brestois Stade Brestois 3-3 RC Lens RC Lens
Lyon Lyon 3-2 Auxerre Auxerre
Angers Angers 19:00 PSG PSG
Toulouse Toulouse 21:05 Monaco Monaco
Lorient Lorient 26/04 Strasbourg Strasbourg
Paris FC Paris FC 26/04 Lille OSC Lille OSC
Rennes Rennes 26/04 Nantes Nantes
Le Havre Le Havre 26/04 Metz Metz
Marseille Marseille 26/04 Nice Nice

Nieuwste reacties

zimbo zimbo over Jan Mulder gunt Union titel en haalt uit naar Club Brugge: "Wat ze met Hayen en Leko hebben gedaan ..." Standard 2.0 Standard 2.0 over KRC Genk - Standard: 0-0 patje teppers patje teppers over Er wordt aan de mouw getrokken van speler Essevee, die zeer duidelijk is over deze transferzomer VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over Licentiecommissie beslist: voor twee clubs ziet het er wel héél vies uit, want zelfs geen amateurlicentie Bemmer Bemmer over "Voetballes in eerste helft aan Anderlecht": Deschacht met lof voor STVV, maar ook prikje naar Goto PhP PhP over Oosting ziet Antwerp opnieuw dichter bij zijn eigen ideeën komen Ninu Mastrackz Ninu Mastrackz over Waarom de transfer van Thorgan Hazard (on)logisch is Geert66 Geert66 over 🎥 Pure provocatie? Vrancken zegt wat hij vindt van gedrag van Goto Charly Charly over Het zal toch geen waar zijn? Geen spoor van Rode Duivel, coach laat zich uit over de zaak Goro Goro over OH Leuven - Charleroi: 0-2 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved