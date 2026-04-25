🎥 3-0 achter en toch nog winnen: Vincent Kompany kan het zelf haast niet geloven

Vincent Kompany gunde enkele sterkhouders rust tegen Mainz. Dat leverde echter een 3-0-achterstand op aan de rust. Maar Bayern München vocht terug en won uiteindelijk nog na vier goals in de tweede helft.

Bayern München 3-0 achter aan de rust

Vincent Kompant hield Kane, Olise, Musiala en Neuer aan de kant tegen Mainz. De landstitel was al op zak en dinsdag staat het duel tegen Paris Saint-Germain in de Champions League al op de agenda.

De eerste helft was pijnlijk om te zien. “Wat ging er mis in de eerste helft? Alles”, liet onze landgenoot na afloop weten op zijn persconferentie na afloop.

“Hoewel de eerste 20 minuten voor het doel van Mainz niet zo slecht waren. We hadden veel balbezit, maar konden niet in hun strafschopgebied komen. We incasseerden drie goals en het voelde alsof ze er 4 of 5 hadden kunnen maken”, ging Kompany verder.

Veel analyse deed hij dan ook niet in de rust. Kane en Olise werden ingebracht en het stond al snel 3-1. Ook Musiala kwam als invaller en zorgde samen met Olise voor de 3-2 en de 3-3.

Kane zorgt voor winning goal

“Het ging gewoon om kwaliteit en mentaliteit. Het team ‘accepteerde’ de strijd en gooide elke angst voor blessures weg die hen misschien in de eerste helft tegenhield. Ze vochten alsof het een degradatieduel was. Dat vind ik geweldig”, besloot Kompany.





Maar het bleef niet bij een 3-3-gelijkspel. Uiteindelijk zorgde Kane met een doelpunt voor de onwaarschijnlijke comeback en overwinning in de Bundesliga.