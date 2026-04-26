Bereid je maar voor: "Dan zal Anderlecht opnieuw de controle over de Pro League overnemen"

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Foto: © photonews
Union SG en Club Brugge domineerden de voorbije jaren de Jupiler Pro League. Voor Anthony Vanden Borre zal het echter niet meer lang duren vooraleer RSC Anderlecht opnieuw de controle zal nemen over de competitie.

Mooi werk van Union SG

Anthony Vanden Borre is als Brusselaar gecharmeerd door het werk dat hij van Union SG de voorbije jaren gezien heeft. Toch is hij overtuigd dat het verhaal niet kan blijven duren. En dat geldt ook voor Club Brugge.

Volgens VDB is Club Brugge aan het einde van een cyclus en zal het jaren duren vooraleer blauw-zwart weer op het niveau van de voorbije jaren zal geraken. Enkele iconen zullen stoppen en de ploeg moet volledig opnieuw gevormd worden.

Anderlecht wint de beker

Vanden Borre verwacht veel van Anderlecht en dat is volgens hem niet iets waar we nog jaren op zullen moeten wachten. Het zou volgens VDB wel eens allemaal ontzettend snel de goede richting kunnen uitgaan.

Ook al wordt het vertrek van Thorgan Hazard een groot verlies, de ploeg zal een oplossing vinden. En die wederopstanding zou ook dit weekend al eens kunnen gebeuren, richting de nakende bekerfinale. Twee keer tegen Union SG.

“Ik zie RSCA het Union zondag moeilijk maken in het Astridpark”, vertelt hij in La Capitale. “Maar vooral in de finale van 14 mei op de Heizel voorspel ik dat de Mauves zullen winnen van USG. Als Anderlecht wint, zou dat het begin zijn van een machtswissel.”

Wederopstanding van paars-wit

De beker winnen betekent de echte wederopstanding van RSC Anderlecht. En dan kan het heel erg snel gaan. “Want ik ben ervan overtuigd: binnen één of twee jaar zal Anderlecht opnieuw de controle over de Pro League overnemen. En dat zal het hele Belgische voetbal ten goede komen.”

Hij verwacht ook heel veel van de terugkeer van Romelu Lukaku, iets wat niet lang meer zal duren. “Telkens wanneer ik met hem spreek, wat toch vrij regelmatig gebeurt, voel ik dat zijn drang om Sporting weer naar de top te brengen enorm is”, besluit Vanden Borre.

"Einde van een cyclus": verhaal van Club Brugge in Jupiler Pro League is voorbij

"Adri lacht erom, maar mij kwetst het diep": miserie bij familie Bertaccini

"Voelt bijna als een overwinning aan" : Ibe Hautekiet heel blij na het gelijkspel van Standard

