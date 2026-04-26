Frank Boeckx ziet duidelijk probleem bij Gent voor Slag om Vlaanderen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KAA Gent trekt met vertrouwen de Slag om Vlaanderen in na het punt op Union, maar tegen Club Brugge zal het volgens Frank Boeckx vooral offensief meer moeten brengen om echt kans te maken op de zege.

KAA Gent ontvangt zondag Club Brugge in de Slag om Vlaanderen. Het belooft alweer een bijzondere wedstrijd te worden, zeker vanwege Ivan Leko die eerder dit seizoen de overstap maakte van Gent naar Club.

De thuisploeg zit met een goed gevoel na het gelijkspel tegen leider Union SG. "Dat is waar. Maar ze krijgen natuurlijk ook Club Brugge op bezoek dat er zes in het mandje heeft gelegd", zegt Frank Boeckx bij DAZN.

Het won eerder deze week met 6-1 van KV Mechelen. "Dus zij gaan ook met vertrouwen komen. De laatste jaren is het toch vaak Club Brugge geweest dat aan het langste eind trok. Ze zullen met vertrouwen naar Gent afzakken."

De Buffalo's speelden 0-0 gelijk tegen de regerende landskampioen. "In Union heeft het al een tweede keer dit seizoen een goed resultaat behaald. Dat zal Gent zeker deugd doen", gaat Boeckx verder, die toch nog een duidelijk werkpunt ziet bij Gent.

"Maar aanvallend moet het beter als je wedstrijden wil winnen. Natuurlijk is dat tegen Union heel moeilijk, maar tegen Club Brugge ga je meer moeten creëren wil je de wedstrijd winnen. Zeker omdat je thuis speelt", besluit de voormalige doelman.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KAA Gent - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KAA Gent

Meer nieuws

Ivan Leko krijgt opvallende woorden mee uit kleedkamer van Gent

'Club Brugge denkt aan Italiaanse verdediger met waarde van 10 miljoen euro'

Doelpuntenmaker Aaron Bibout is duidelijk na nieuw puntenverlies van Genk

LIVE: STVV zoekt nog grotere marge op Anderlecht, KVM zoekt frisheid en opsteker na 1 op 12

Carl Hoefkens naar het ziekenhuis gebracht na nederlaag tegen Ajax

🎥 Rode Duivel maakt verdediging van Carl Hoefkens belachelijk met compleet waanzinnig doelpunt

Nicky Hayen zegt wat er met Karetsas is en ziet duidelijk probleem bij Racing Genk

Bereid je maar voor: "Dan zal Anderlecht opnieuw de controle over de Pro League overnemen"

"Voelt bijna als een overwinning aan" : Ibe Hautekiet heel blij na het gelijkspel van Standard

Jeugdproduct Beerschot en Beveren maakt indruk bij STVV: "Wees maar zeker dat je daar zou passen"

"Adri lacht erom, maar mij kwetst het diep": miserie bij familie Bertaccini

Antwerp profiteert optimaal van vroege rode kaart en wint met ruime cijfers op het veld van Westerlo

"Einde van een cyclus": verhaal van Club Brugge in Jupiler Pro League is voorbij

Opvallende transfer uit JPL voor Club Brugge? "Waarom zou hij daar niet passen?"

Vertonghen schept voor eens en altijd duidelijkheid over clash met Eden Hazard op WK

Bij Dender is vertrouwen groot: "Ik zag de wedstrijd tussen Patro en Beerschot"

🎥 Casper Nielsen doet bekentenis na doelpunt tegen KRC Genk

"Schandalig, geen greintje eergevoel": Felice Mazzù woedend na de nederlaag tegen Charleroi

Standard verkoopt dominant Genk uppercut in slotfase: Limburgers lieten te veel kansen liggen

Franky Van der Elst fronst wenkbrauwen bij Ivan Leko: "Ik kon dat niet goed plaatsen"

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02

🎥 3-0 achter en toch nog winnen: Vincent Kompany kan het zelf haast niet geloven

"Hem niet onderschatten": Frank Boeckx waarschuwt voor het 'geniepige' in David Hubert

Warleson wordt verrast door vrouw en kinderen: "Ze had nochtans iets anders gezegd"

'Daar is de volgende versterking: Anderlecht moet miljoenen betalen voor flankspeler'

Jan Mulder gunt Union titel en haalt uit naar Club Brugge: "Wat ze met Hayen en Leko hebben gedaan ..."

"Het is angstaanjagend": Deschacht ziet veel werk voor Anderlecht, maar topper dichter bij terugkeer

Groot verschil in honger levert op: lijdensweg in Europe Play-offs duurt verder voor OH Leuven

Zware domper: hij droomt van het WK, maar Rode Duivel valt na halfuur uit

'Club Brugge mikt hoog en wil international voor ettelijke miljoenen losweken bij Ajax'

Barcelona wil toptalent wegplukken bij Club Brugge: stand van zaken

'Absolute jackpot komt steeds dichterbij voor KRC Genk'

Maanden niet betaald: ex-speler Standard, Genk, Gent en Charleroi terug naar België?

Het zal toch geen waar zijn? Geen spoor van Rode Duivel, coach laat zich uit over de zaak

Stijn Stijnen spreekt over de druk op Ivan Leko: "Iedereen weet dat van Bart Verhaeghe"

Boskamp heeft geen greintje medeleven met Leko: "Hasi heeft dat ook"

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 13:30 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 16:00 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 18:30 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Play-off 3

 Speeldag 5
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Real09 Real09 over Bereid je maar voor: "Dan zal Anderlecht opnieuw de controle over de Pro League overnemen" Limfizzkit Limfizzkit over Westerlo - Antwerp: 2-4 Stefaan_82 Stefaan_82 over 🎥 Rode Duivel maakt verdediging van Carl Hoefkens belachelijk met compleet waanzinnig doelpunt IXL IXL over "Einde van een cyclus": verhaal van Club Brugge in Jupiler Pro League is voorbij Impala Impala over Ivan Leko krijgt opvallende woorden mee uit kleedkamer van Gent De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over De dubbele agenda van DAZN: Dit is dé echte reden waarom mediabedrijf plots wél de Jupiler Pro League wil blijven uitzenden Goro Goro over Bij Dender is vertrouwen groot: "Ik zag de wedstrijd tussen Patro en Beerschot" TIGERMANIA TIGERMANIA over Carl Hoefkens naar het ziekenhuis gebracht na nederlaag tegen Ajax Goro Goro over KRC Genk - Standard: 1-1 Dolf De Wolf Dolf De Wolf over Jan Mulder gunt Union titel en haalt uit naar Club Brugge: "Wat ze met Hayen en Leko hebben gedaan ..." Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved