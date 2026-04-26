Frank Boeckx ziet duidelijk probleem bij Gent voor Slag om Vlaanderen

KAA Gent trekt met vertrouwen de Slag om Vlaanderen in na het punt op Union, maar tegen Club Brugge zal het volgens Frank Boeckx vooral offensief meer moeten brengen om echt kans te maken op de zege.

KAA Gent ontvangt zondag Club Brugge in de Slag om Vlaanderen. Het belooft alweer een bijzondere wedstrijd te worden, zeker vanwege Ivan Leko die eerder dit seizoen de overstap maakte van Gent naar Club.

De thuisploeg zit met een goed gevoel na het gelijkspel tegen leider Union SG. "Dat is waar. Maar ze krijgen natuurlijk ook Club Brugge op bezoek dat er zes in het mandje heeft gelegd", zegt Frank Boeckx bij DAZN.

Frank Boeckx ziet duidelijk werkpunt voor Gent richting topper tegen Club

Het won eerder deze week met 6-1 van KV Mechelen. "Dus zij gaan ook met vertrouwen komen. De laatste jaren is het toch vaak Club Brugge geweest dat aan het langste eind trok. Ze zullen met vertrouwen naar Gent afzakken."

De Buffalo's speelden 0-0 gelijk tegen de regerende landskampioen. "In Union heeft het al een tweede keer dit seizoen een goed resultaat behaald. Dat zal Gent zeker deugd doen", gaat Boeckx verder, die toch nog een duidelijk werkpunt ziet bij Gent.

"Maar aanvallend moet het beter als je wedstrijden wil winnen. Natuurlijk is dat tegen Union heel moeilijk, maar tegen Club Brugge ga je meer moeten creëren wil je de wedstrijd winnen. Zeker omdat je thuis speelt", besluit de voormalige doelman.