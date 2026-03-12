Is dit het volgende witte konijn van Jérémy Taravel? Alexis Flips zorgt voor verrassing én speelminuten

Hoe is het nog met... Alexis Flips? RSC Anderlecht betaalde in 2023 ruim drie miljoen euro voor de Fransman. Hij stond deze week voor het eerst op het veld tijdens een competitiewedstrijd.

RSC Anderlecht haalde Alexis Flips in 2023 op bij Stade Reims voor ruim drie miljoen euro. Transfermarkt schatte zijn marktwaarde destijds op zes miljoen euro.

De verwachtingen waren héél hoog, maar bij Anderlecht kon de Fransman nooit overtuigen. Zijn laatste officiële minuut in een paars-wit shirt dateert zelfs nog van de periode onder Brian Riemer. Hij viel één minuut voor tijd in tijdens de eerste competitiewedstrijd van vorig seizoen.

Volledig uit (paars-wit) beeld

Uitleenbeurten aan het Turkse MKE Ankaragücü en Sporting Charleroi brachten geen zoden aan de dijk. Trainerswissels bij Anderlecht evenmin. Wist pakweg Edward Still eigenlijk nog dat Flips op Neerpede rondliep?

Al schijnt er misschien wel licht aan het einde van de tunnel. Flips maakte gisteren zijn eerste speelminuten van het seizoen. Zo'n twintig minuten voor affluiten viel hij bij RSCA Futures in op het veld van Beerschot VA.

Kan Alexis Flips Jérémy Taravel overtuigen?



Kan Flips één van de witte konijnen zijn die Jérémy Taravel de komende weken nog uit de mouw kan schudden. De Fransman heeft een lopend contract tot medio 2028 in het Lotto Park. De kwaliteiten kunnen toch niet plots verdwenen zijn?