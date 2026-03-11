Dit is de beste coach die Silvio Proto ooit heeft gehad én hij trekt meteen de parallel met Taravel

Silvio Proto heeft in zijn carrière samengewerkt met enkele topcoaches. De voormalige doelman heeft een héél duidelijke voorkeur. En hij maakt meteen de vergelijking met... Jérémy Taravel.

Silvio Proto kan de nodige adelbrieven voorleggen als het gaat om samenwerking met topcoaches. Ariël Jacobs en Frank Vercauteren bij RSC Anderlecht, Oscar Garcia bij Olympiakos Piraeus en Simone Inzaghi bij SS Lazio.

"Ik denk nog vaak aan de periode in Italië onder Inzaghi", aldus Proto in Het Laatste Nieuws. "Het is de beste trainer die ik ooit heb gehad."

De voormalige doelman heeft daar een duidelijke reden voor. "Er zijn elf basisspelers, maar het zijn vaak de invallers die het verschil maken. Inzaghi was er een meester in om iedereen te betrekken."

Proto ziet een gelijkenis met… Jérémy Taravel. "Elke speler heeft het gevoel dat hij heel dicht bij een basisplaats staat. Iedereen is betrokken én voelt zich belangrijk. Dat is de verdienste van de coach."

Proto zit sinds enkele weken zelf opnieuw op de bank van Anderlecht. De voormalige doelman behoort tot de sportieve staf van Taravel bij paars-wit.