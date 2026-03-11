Dit is de beste coach die Silvio Proto ooit heeft gehad én hij trekt meteen de parallel met Taravel

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Dit is de beste coach die Silvio Proto ooit heeft gehad én hij trekt meteen de parallel met Taravel
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4338

Silvio Proto heeft in zijn carrière samengewerkt met enkele topcoaches. De voormalige doelman heeft een héél duidelijke voorkeur. En hij maakt meteen de vergelijking met... Jérémy Taravel.

Silvio Proto kan de nodige adelbrieven voorleggen als het gaat om samenwerking met topcoaches. Ariël Jacobs en Frank Vercauteren bij RSC Anderlecht, Oscar Garcia bij Olympiakos Piraeus en Simone Inzaghi bij SS Lazio.

"Ik denk nog vaak aan de periode in Italië onder Inzaghi", aldus Proto in Het Laatste Nieuws. "Het is de beste trainer die ik ooit heb gehad."

Simone Inzaghi is de beste trainer die ik ooit heb gehad

Silvio Proto

De voormalige doelman heeft daar een duidelijke reden voor. "Er zijn elf basisspelers, maar het zijn vaak de invallers die het verschil maken. Inzaghi was er een meester in om iedereen te betrekken."

Proto ziet een gelijkenis met… Jérémy Taravel. "Elke speler heeft het gevoel dat hij heel dicht bij een basisplaats staat. Iedereen is betrokken én voelt zich belangrijk. Dat is de verdienste van de coach."

Elke speler heeft het gevoel dat hij heel dicht bij een basisplaats staat. Iedereen is betrokken én voelt zich belangrijk. Dat is de verdienste van de coach

Silvio Proto

Lees ook... "Dit Anderlecht kan competitief zijn in de play-offs en is niet kansloos in bekerfinale"
Proto zit sinds enkele weken zelf opnieuw op de bank van Anderlecht. De voormalige doelman behoort tot de sportieve staf van Taravel bij paars-wit.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Silvio Proto
Jérémy Taravel

Meer nieuws

🎥 Rondje op Het Kampioenenbal: Courtois levert assist af in knalzege van Real Madrid, Bodo/Glimt blijft Europa verbazen

🎥 Rondje op Het Kampioenenbal: Courtois levert assist af in knalzege van Real Madrid, Bodo/Glimt blijft Europa verbazen

23:00
1
Is Christian Burgess bezig aan laatste maanden bij Union? Aanvoerder spreekt over aflopend contract

Is Christian Burgess bezig aan laatste maanden bij Union? Aanvoerder spreekt over aflopend contract

22:30
SK Beveren kroont zich na uitzonderlijk parcours nu al tot kampioen in de Challenger Pro League

SK Beveren kroont zich na uitzonderlijk parcours nu al tot kampioen in de Challenger Pro League

22:00
10
Daar is Sunderland nog maar eens: 'Na Sadiki, Angulo en Talbi richten Engelsen de pijlen op volgende sterkhouder uit JPL'

Daar is Sunderland nog maar eens: 'Na Sadiki, Angulo en Talbi richten Engelsen de pijlen op volgende sterkhouder uit JPL'

21:40
ONTHULD: Dit is het duizelingwekkende bedrag dat Lionel Messi jaarlijks verdient bij Inter Miami

ONTHULD: Dit is het duizelingwekkende bedrag dat Lionel Messi jaarlijks verdient bij Inter Miami

21:20
In het hoofd van Rudi Garcia: dit is onze (eigenzinnige) selectie voor het Belgische oefenkamp in de VS

In het hoofd van Rudi Garcia: dit is onze (eigenzinnige) selectie voor het Belgische oefenkamp in de VS

20:40
"Dit Anderlecht kan competitief zijn in de play-offs en is niet kansloos in bekerfinale"

"Dit Anderlecht kan competitief zijn in de play-offs en is niet kansloos in bekerfinale"

07:20
KV Mechelen kan geschiedenis schrijven maar fans zijn woedend: "De waanzin voorbij"

KV Mechelen kan geschiedenis schrijven maar fans zijn woedend: "De waanzin voorbij"

17:40
3
PSG of Liverpool FC: 'Deze grootmacht heeft héél grote stappen gezet en staat op zucht van Ordoñez'

PSG of Liverpool FC: 'Deze grootmacht heeft héél grote stappen gezet en staat op zucht van Ordoñez'

20:00
1
Ruis op de lijn tussen Real Madrid en Jürgen Klopp? 'Spaanse grootmacht wil Italiaanse topclub van coach beroven'

Ruis op de lijn tussen Real Madrid en Jürgen Klopp? 'Spaanse grootmacht wil Italiaanse topclub van coach beroven'

20:20
Derbykoorts stijgt bij STVV: "We moeten winnen van Genk"

Derbykoorts stijgt bij STVV: "We moeten winnen van Genk"

18:30
Blijft Kevin De Bruyne na het WK... in de Verenigde Staten? 'Napoli plaatst vraagtekens bij toekomst van Rode Duivel en stelt hem voor keuze'

Blijft Kevin De Bruyne na het WK... in de Verenigde Staten? 'Napoli plaatst vraagtekens bij toekomst van Rode Duivel en stelt hem voor keuze'

19:40
1
Meer dan één miljoen euro per jaar in de vuilnisbak: Standard moet heel dringend ingrijpen Analyse

Meer dan één miljoen euro per jaar in de vuilnisbak: Standard moet heel dringend ingrijpen

18:40
Manchester City zet (opnieuw) sterkhouder aan de deur: 'Bernardo Silva kiest voor grootse terugkeer naar het oude nest'

Manchester City zet (opnieuw) sterkhouder aan de deur: 'Bernardo Silva kiest voor grootse terugkeer naar het oude nest'

19:20
Met Anderlecht-speler als opvallende afwezige: DR Congo maakt Pro League-getinte selectie bekend

Met Anderlecht-speler als opvallende afwezige: DR Congo maakt Pro League-getinte selectie bekend

18:00
Eden Hazard heeft nog wat te zeggen over Vinicius Jr.

Eden Hazard heeft nog wat te zeggen over Vinicius Jr.

19:00
De cirkel is rond ... en kans als T1 zal afhangen van resultaten

De cirkel is rond ... en kans als T1 zal afhangen van resultaten

17:50
3
Bayern-uitblinker doet monden openvallen: Kompany haalt plots naam van Kevin De Bruyne erbij

Bayern-uitblinker doet monden openvallen: Kompany haalt plots naam van Kevin De Bruyne erbij

18:20
Behoort Club Brugge bij Europese elite met 347 miljoen euro? Ook Genk en Union duiken op in opvallende lijst

Behoort Club Brugge bij Europese elite met 347 miljoen euro? Ook Genk en Union duiken op in opvallende lijst

17:00
4
Met grote gevolgen voor Rode Duivels: Iran bevestigt dat het niet meedoet aan het WK

Met grote gevolgen voor Rode Duivels: Iran bevestigt dat het niet meedoet aan het WK

17:20
4
Verrassende transfer deze zomer? 'Spaanse topclub denkt aan Jérémy Doku'

Verrassende transfer deze zomer? 'Spaanse topclub denkt aan Jérémy Doku'

15:30
5
Van Daam Foulon tot Gervinho: bekende ex-spelers hebben duidelijke boodschap voor SK Beveren

Van Daam Foulon tot Gervinho: bekende ex-spelers hebben duidelijke boodschap voor SK Beveren

16:30
'Speler Anderlecht keert kar helemaal, maar er is nog een ferm struikelblok'

'Speler Anderlecht keert kar helemaal, maar er is nog een ferm struikelblok'

11:20
3
"Continue aanvallen en sabotages": investeerder stapt op, De Keersmaecker moet uitleg geven

"Continue aanvallen en sabotages": investeerder stapt op, De Keersmaecker moet uitleg geven

16:15
Nicky Hayen wijst op lastig pijnpunt bij Genk en spreekt zich uit voor clash met Freiburg

Nicky Hayen wijst op lastig pijnpunt bij Genk en spreekt zich uit voor clash met Freiburg

16:00
Anderlecht is gewaarschuwd: KV Mechelen krijgt ferme boost voor belangrijke wedstrijd

Anderlecht is gewaarschuwd: KV Mechelen krijgt ferme boost voor belangrijke wedstrijd

14:20
2
Gaat hij mee naar Amerika? Genk-speler zit bij voorselectie van Rode Duivels

Gaat hij mee naar Amerika? Genk-speler zit bij voorselectie van Rode Duivels

15:00
2
Veel lof voor Belgische profclubs: "Ze doen waar PSV niet in slaagt"

Veel lof voor Belgische profclubs: "Ze doen waar PSV niet in slaagt"

14:40
2
Ongezien: Tottenham-coach Tudor legt uit waarom hij doelman na 17 minuten al wisselde

Ongezien: Tottenham-coach Tudor legt uit waarom hij doelman na 17 minuten al wisselde

14:00
14
Zoektocht Coucke? Meer details lekken uit over de bekerfinale: uur, thuisploeg, ...

Zoektocht Coucke? Meer details lekken uit over de bekerfinale: uur, thuisploeg, ...

12:00
"Oorlogsmachine": iedereen heeft lof voor Vincent Kompany en Bayern, maar ook stevige domper

"Oorlogsmachine": iedereen heeft lof voor Vincent Kompany en Bayern, maar ook stevige domper

12:20
Standard komt met een belangrijke boodschap voor zijn supporters

Standard komt met een belangrijke boodschap voor zijn supporters

12:40
1
Een gebrek aan kwaliteit? Thorsten Fink is duidelijk en zegt waarom het bij KRC Genk is fout gelopen

Een gebrek aan kwaliteit? Thorsten Fink is duidelijk en zegt waarom het bij KRC Genk is fout gelopen

13:30
Speler uit Pro League kreeg steun van absolute wereldster na racistisch incident

Speler uit Pro League kreeg steun van absolute wereldster na racistisch incident

13:15
1
De Freethiel maakt zich op voor een nieuwe eruptie: op deze manier speelt Beveren woensdag kampioen

De Freethiel maakt zich op voor een nieuwe eruptie: op deze manier speelt Beveren woensdag kampioen

13:04
Gewonnen in Waregem, maar er is een hardnekkig probleem bij Standard... Analyse

Gewonnen in Waregem, maar er is een hardnekkig probleem bij Standard...

11:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Standard Standard
STVV STVV 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over Is Christian Burgess bezig aan laatste maanden bij Union? Aanvoerder spreekt over aflopend contract Dostojewski Dostojewski over SK Beveren kroont zich na uitzonderlijk parcours nu al tot kampioen in de Challenger Pro League NikiSan NikiSan over 🎥 Rondje op Het Kampioenenbal: Courtois levert assist af in knalzege van Real Madrid, Bodo/Glimt blijft Europa verbazen Venom#13 Venom#13 over Real Madrid - Manchester City: 2-0 Venom#13 Venom#13 over Ongezien: Tottenham-coach Tudor legt uit waarom hij doelman na 17 minuten al wisselde Venom#13 Venom#13 over Ook Vanhaezebrouck heeft zijn mening over De Cat: "Dan mag Rudi Garcia gaan eten met Anderlecht" Vital Verheyen Vital Verheyen over Met grote gevolgen voor Rode Duivels: Iran bevestigt dat het niet meedoet aan het WK FCBalto FCBalto over Club Brugge ziet de bui al hangen: meer dan 20 miljoen incasseren, maar topspeler kwijt Venom#13 Venom#13 over Verrassende transfer deze zomer? 'Spaanse topclub denkt aan Jérémy Doku' Joske89 Joske89 over Lardot geeft toe, maar komt met heel vreemde uitleg: Burgess ontsnapte weer aan rood Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved