Jérémy Taravel is in de wolken met deze nieuwkomer bij Anderlecht

Jérémy Taravel blijft zeker tot het einde van het seizoen bij Anderlecht. De Fransman werd van interim-coach gepromoveerd tot T1 en mag zich verder bewijzen in onze hoofdstad. Hij krijgt daarbij de hulp van Andreas Patz.

Patz heeft al ervaring ons land en sluit aan als assistent-coach. Hij werkte al samen met Taravel bij Cercle, toen de voormalige verdediger daar nog voetbalde. De twee kennen elkaar dus, wat ongetwijfeld zal helpen in hun samenwerking.

Taravel en Patz zijn altijd in contact gebleven

Taravel lijkt alvast opgetogen over de komst van Patz. "We zijn na onze periode bij Cercle altijd contact blijven houden. Ik heb hem gebeld en hij was meteen gewonnen voor dit project", klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

"Hij heeft ervaring, hij blijft altijd rustig en het helpt dat hij met een frisse blik naar onze groep kan kijken", denkt Taravel, die op bezoek bij KV Mechelen nog niet over een volledige fitte kern kan beschikken.

"Voor Marco Kana komt deze wedstrijd nog te vroeg, maar ik verwacht hem wel opnieuw in de selectie volgende week", klinkt het. Daarnaast zal ook Danylo Sikan ontbreken tegen KVM volgens de bovengenoemde krant. De Oekraïner kampt met enkele fysieke kwaaltjes.

Anderlecht hoopt met een goed gevoel de play-offs in te duiken. Na het duel bij Malinwa ontvangt RSCA Cercle Brugge. Ondertussen is het ook aftellen naar de bekerfinale tegen Union. Die wordt gespeeld op 14 mei. Daar kan Taravel nog wat meer krediet opbouwen bij de recordkampioen.