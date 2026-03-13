Was dit de doorslaggevende factor voor de aanstelling van Taravel? "Hij heeft daar veel krediet mee gewonnen"

Jérémy Taravel blijft tot aan het einde van het seizoen bij RSC Anderlecht, zij het als T1. De Fransman kon de paars-witte top overtuigen en maakte een duidelijke keuze die hem veel krediet opleverde in onze hoofdstad, denkt Yves Taildeman.

Taravel had er al een paar wedstrijden opzitten als interim-coach en wordt nu definitief aangesteld tot het einde van het lopende seizoen. Paars-wit kiest daarmee voor continuïteit op de korte termijn.

Taravel heeft wel niet het benodigde UEFA Pro License-diploma en zal daarom een cursus volgen in Letland. Zo mag hij aanblijven als hoofdcoach van RSCA, dat later dit seizoen in de bekerfinale al meteen een eerste trofee kan pakken onder zijn nieuwe coach.

Taravel zorgde voor een nieuwe dynamiek

Yves Taildeman volgt Anderlecht op de voet voor La Dernière Heure en mocht vrijdag aanschuiven bij de podcast Sporza Daily. Hij ziet hoe Taravel voor een koerswijziging zorgde door bij zijn vuurdoop meteen een ticket voor de bekerfinale af te dwingen. "Sindsdien zorgde hij voor een nieuwe dynamiek en hield hij iedereen tevreden in de kleedkamer", aldus Taildeman.

"Hij heeft veel krediet gewonnen door niet mee te gaan met Edward Still naar Watford", weet hij ook. "Dat was nochtans het plan van makelaar Mogi Bayat. Taravel wilde graag met de jongens blijven werken. En ook zijn tactische aanpassingen zijn een schot in de roos."

Lees ook... Jérémy Taravel is in de wolken met deze nieuwkomer bij Anderlecht›

Blijft Taravel ook na dit seizoen bij Anderlecht? "Aan het einde van het seizoen komt er een nieuwe technisch directeur die zijn T1 moet aanstellen. Maar wat als Taravel de beker wint én imponeert in de play-offs?", vraagt Taildeman zich luidop af.