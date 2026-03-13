DONE DEAL: Anderlecht hakt trainersknoop door en komt met groot nieuws

Het hing al een paar dagen in de pijplijn, maar nu is het ook helemaal officieel. RSC Anderlecht gaat door met Jérémy Taravel. Op z'n minst tot het einde van het seizoen mag hij zich bewijzen bij paars-wit.

"Jérémy Taravel blijft tot het einde van het seizoen hoofdcoach van RSC Anderlecht. Jérémy zal het eerste elftal leiden in de play-offs en de bekerfinale", aldus RSC Anderlecht in een persbericht op de eigen webstek.

RSC Anderlecht kiest voor Jérémy Taravel en Andreas Patz

"De staf van de eerste ploeg wordt ook versterkt met een nieuwe assistent-coach. De Duitser Andreas Patz (42) sluit vanaf komende dinsdag aan bij de staf van het eerste elftal. Andreas was tussen 2018 en 2020 al actief in de Jupiler Pro League, als assistent-coach bij Cercle Brugge en Moeskroen."

"Bij Cercle kruisten zijn wegen ook al met hoofdcoach Jérémy Taravel. Andreas deed ook ervaring op als hoofdanalist bij de Hongaarse nationale ploeg en als assistent- en hoofdcoach in de 2e Bundesliga", aldus nog paars-wit.

CEO Kenneth Bornauw in de wolken met Jérémy Taravel

CEO Kenneth Bornauw is tevreden dat Taravel zijn kans heeft genomen: "Jérémy heeft deze kans met beide handen gegrepen. We zien duidelijk een versterkte dynamiek tussen de spelersgroep en de staf, met goede resultaten en een vernieuwd vertrouwen als gevolg."

"Jérémy verdient ons vertrouwen om het seizoen af te maken, waarin er nog veel op het spel staat. Zowel in de play-offs als in de bekerfinale willen we er staan, naar analogie van de voorbije 5 wedstrijden", aldus de sterke man van Anderlecht.