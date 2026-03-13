Net op tijd? Drie keer goed nieuws voor David Hubert en Union SG

Net op tijd? Drie keer goed nieuws voor David Hubert en Union SG
Voor de match van Union Saint-Gilloise tegen Dender deze zaterdag heeft David Hubert het woord genomen op de persconferentie. De coach van de Brusselse club kwam met drie goede nieuwsfeiten op de proppen.

Eerst kondigde David Hubert de terugkeer van Kevin Rodríguez aan. De Ecuadoriaan, die sinds eind januari geblesseerd is, zit zaterdag in de selectie van de Unionisten die Dender ontvangt. "Hij heeft grote honger, hij moest wekenlang op zijn tanden bijten", benadrukte David Hubert volgens Le Soir.

Meer schrik dan schade bij Mohammed Fuseini

Het licht staat nu volledig op groen voor de spits: "We hebben hem stap voor stap moeten brengen. Maar hij traint al twee weken volledig en normaal mee. Alle medische protocollen zijn goedgekeurd", aldus de T1 van Union SG.

De trainer van Union Saint-Gilloise had ook goed nieuws over Mohammed Fuseini. De speler ging vorige zaterdag tegen Genk in de 78e minuut geblesseerd naar de kant (2-1). "Hij had last van een lichte contractuur, uit vermoeidheid. Maar de echo heeft geen letsel aangetoond."

En ook Louis Patris is terug na zijn rugblessure

Of hij dit weekend zal spelen, is evenwel nog niet zeker: "Begin deze week trainde hij niet mee, maar op het einde ervan stond hij weer op het veld. We zullen zaterdag zien hoe het gaat. In elk geval is het positief, want hij is niet voor meerdere weken out."


Het laatste goede nieuws gaat over Louis Patris. De rechtsachter die niet op het wedstrijdblad stond tegen de Limburgers, is er deze keer wel bij. De speler is fysiek klaar, nadat hij last had van een rugblessure. Net op tijd richting play-offs allemaal ...

Volg Union SG - FCV Dender EH live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15 (14/03).

LIVE: Kanga start gewoon in de basis bij Gent, Colpaert doet enkele aanpassingen Live

LIVE: Kanga start gewoon in de basis bij Gent, Colpaert doet enkele aanpassingen

19:34
Voor jubileummatch van KV Kortrijk stuurt Jonckheere duidelijke boodschap

Voor jubileummatch van KV Kortrijk stuurt Jonckheere duidelijke boodschap

19:50
Eden Hazard maakt zich grote zorgen over ex-ploegmaat bij Real Madrid

Eden Hazard maakt zich grote zorgen over ex-ploegmaat bij Real Madrid

19:40
1
Haalt Antwerp PO I? Dit zegt Joseph Oosting erover

Haalt Antwerp PO I? Dit zegt Joseph Oosting erover

19:20
Sonck en Van der Elst kritisch: "Geen enkele ploeg zo goed"

Sonck en Van der Elst kritisch: "Geen enkele ploeg zo goed"

19:00
Nieuwe selectie van Club Brugge en Ivan Leko maakt het andermaal pijnlijk duidelijk voor middenvelder

Nieuwe selectie van Club Brugge en Ivan Leko maakt het andermaal pijnlijk duidelijk voor middenvelder

18:20
1
Nicky Hayen schept duidelijkheid nadat verdediger plots gewisseld moest worden Reactie

Nicky Hayen schept duidelijkheid nadat verdediger plots gewisseld moest worden

18:40
Waarom kijkt Euvrard niet naar Gent - Zulte Waregem? Coach heeft ook goed nieuws!

Waarom kijkt Euvrard niet naar Gent - Zulte Waregem? Coach heeft ook goed nieuws!

17:20
Club de primus, Essevee de koning van de kleintjes: hoeveel keer zat jouw favoriete team in play-off 1?

Club de primus, Essevee de koning van de kleintjes: hoeveel keer zat jouw favoriete team in play-off 1?

17:40
Meesterwerk Vanderbiest? KV Mechelen-trainer reageert op stelling Degryse en scepsis analisten Interview

Meesterwerk Vanderbiest? KV Mechelen-trainer reageert op stelling Degryse en scepsis analisten

16:45
Burgemeester Brugge in tegenaanval tegen ingrijpende beslissing De Lijn

Burgemeester Brugge in tegenaanval tegen ingrijpende beslissing De Lijn

17:00
Wie is Andreas Patz, de nieuwe T2 van RSC Anderlecht?

Wie is Andreas Patz, de nieuwe T2 van RSC Anderlecht?

16:30
Bryan Heynen en El Ouahdi laten weinig twijfel bestaan voor Limburgse derby Reactie

Bryan Heynen en El Ouahdi laten weinig twijfel bestaan voor Limburgse derby

16:15
KRC Genk of STVV? Frank Boeckx schuift duidelijke favoriet naar voor met oog op Limburgse derby

KRC Genk of STVV? Frank Boeckx schuift duidelijke favoriet naar voor met oog op Limburgse derby

15:45
Dit heeft Jérémy Taravel te zeggen over zijn kans bij RSC Anderlecht

Dit heeft Jérémy Taravel te zeggen over zijn kans bij RSC Anderlecht

15:30
3
Zware dobber op komst voor Vincent Kompany ... en wat met de door te hakken knopen door blessures?

Zware dobber op komst voor Vincent Kompany ... en wat met de door te hakken knopen door blessures?

16:00
Bocht van 180 graden na interesse Real en Liverpool: 'Succescoach Jürgen Klopp ... op weg naar het WK'

Bocht van 180 graden na interesse Real en Liverpool: 'Succescoach Jürgen Klopp ... op weg naar het WK'

15:00
3
DONE DEAL: Anderlecht hakt trainersknoop door en komt met groot nieuws

DONE DEAL: Anderlecht hakt trainersknoop door en komt met groot nieuws

14:00
6
Opvallende afwezige op feestmatch van KV Kortrijk en hij legt ook uit waarom

Opvallende afwezige op feestmatch van KV Kortrijk en hij legt ook uit waarom

14:40
3
Absolute records: Genk, Club Brugge én Anderlecht mogen in de handjes klappen

Absolute records: Genk, Club Brugge én Anderlecht mogen in de handjes klappen

13:00
Hoe zit het nu? Belangrijke finale staat opnieuw op de helling

Hoe zit het nu? Belangrijke finale staat opnieuw op de helling

14:20
1
De cijfertjes over de play-offs: zijn we op weg naar een historisch laagterecord?

De cijfertjes over de play-offs: zijn we op weg naar een historisch laagterecord?

13:30
"Van Club Brugge mag je toch wel meer verwachten dan dat"

"Van Club Brugge mag je toch wel meer verwachten dan dat"

12:40
1
Lokeren krijgt opnieuw klap te verwerken: "Dit is zuur"

Lokeren krijgt opnieuw klap te verwerken: "Dit is zuur"

13:15
Hoe verloopt de zoektocht naar een nieuwe investeerder bij Standard? Dit is de stand van zaken

Hoe verloopt de zoektocht naar een nieuwe investeerder bij Standard? Dit is de stand van zaken

12:20
1
Thorgan Hazard is helder over nationale ploeg: "Dan blijf ik liever thuis"

Thorgan Hazard is helder over nationale ploeg: "Dan blijf ik liever thuis"

12:00
4
LIVE: Levensbelangrijk duel tussen Gent en Zulte Waregem: "Onze Champions League-finale"

LIVE: Levensbelangrijk duel tussen Gent en Zulte Waregem: "Onze Champions League-finale"

10:15
Verrassende transfer op komst? Thorgan Hazard had al contact met deze JPL-club

Verrassende transfer op komst? Thorgan Hazard had al contact met deze JPL-club

10:30
2
Waarom Genk-coach Nicky Hayen nu al een shirt droeg met "Europa Leauge-winnaar 26" erop

Waarom Genk-coach Nicky Hayen nu al een shirt droeg met "Europa Leauge-winnaar 26" erop

11:20
Het elftal van de week in de Champions League is bekend: deze Rode Duivel staat erin

Het elftal van de week in de Champions League is bekend: deze Rode Duivel staat erin

11:00
Is dit waarom hij faalde bij Anderlecht? Het grote verschil tussen Taravel en Hasi volgens Camara

Is dit waarom hij faalde bij Anderlecht? Het grote verschil tussen Taravel en Hasi volgens Camara

10:00
Opvallend: Strasbourg denkt aan JPL-doelman om Mike Penders te vervangen

Opvallend: Strasbourg denkt aan JPL-doelman om Mike Penders te vervangen

08:40
4
Overwinning van KRC Genk is veel waard: België snoept punten af van Nederland op UEFA-coëfficiëntenranking

Overwinning van KRC Genk is veel waard: België snoept punten af van Nederland op UEFA-coëfficiëntenranking

09:30
1
Ex-speler van Standard is duidelijk: "Anderlecht blijft de beste club van België"

Ex-speler van Standard is duidelijk: "Anderlecht blijft de beste club van België"

08:20
2
Discussie over WK-deelname escaleert: Iran dient Trump van bijzonder scherp antwoord

Discussie over WK-deelname escaleert: Iran dient Trump van bijzonder scherp antwoord

09:00
1
Rik De Mil moet puzzelen tegen Zulte Waregem na domper bij KAA Gent

Rik De Mil moet puzzelen tegen Zulte Waregem na domper bij KAA Gent

07:40

