Net op tijd? Drie keer goed nieuws voor David Hubert en Union SG

Voor de match van Union Saint-Gilloise tegen Dender deze zaterdag heeft David Hubert het woord genomen op de persconferentie. De coach van de Brusselse club kwam met drie goede nieuwsfeiten op de proppen.

Eerst kondigde David Hubert de terugkeer van Kevin Rodríguez aan. De Ecuadoriaan, die sinds eind januari geblesseerd is, zit zaterdag in de selectie van de Unionisten die Dender ontvangt. "Hij heeft grote honger, hij moest wekenlang op zijn tanden bijten", benadrukte David Hubert volgens Le Soir.

Meer schrik dan schade bij Mohammed Fuseini

Het licht staat nu volledig op groen voor de spits: "We hebben hem stap voor stap moeten brengen. Maar hij traint al twee weken volledig en normaal mee. Alle medische protocollen zijn goedgekeurd", aldus de T1 van Union SG.

De trainer van Union Saint-Gilloise had ook goed nieuws over Mohammed Fuseini. De speler ging vorige zaterdag tegen Genk in de 78e minuut geblesseerd naar de kant (2-1). "Hij had last van een lichte contractuur, uit vermoeidheid. Maar de echo heeft geen letsel aangetoond."

En ook Louis Patris is terug na zijn rugblessure

Of hij dit weekend zal spelen, is evenwel nog niet zeker: "Begin deze week trainde hij niet mee, maar op het einde ervan stond hij weer op het veld. We zullen zaterdag zien hoe het gaat. In elk geval is het positief, want hij is niet voor meerdere weken out."



Het laatste goede nieuws gaat over Louis Patris. De rechtsachter die niet op het wedstrijdblad stond tegen de Limburgers, is er deze keer wel bij. De speler is fysiek klaar, nadat hij last had van een rugblessure. Net op tijd richting play-offs allemaal ...