Thorgan Hazard is helder over nationale ploeg: "Dan blijf ik liever thuis"

Thorgan Hazard sluit een terugkeer bij de Rode Duivels niet uit, maar de Anderlecht-speler blijft realistisch. De winger is duidelijk over een mogelijke selectie voor de oefenduels tegen de VS en Mexico.

De Rode Duivels nemen het eind maart op tegen de Verenigde Staten en Mexico in twee oefenduels. Het wordt een mooie voorbereiding op de omstandigheden op het WK van komende zomer.

Enkele JPL-spelers zitten in de voorselectie voor die twee oefenduels, waaronder ook Thorgan Hazard. Of hij erbij zal zijn blijft nog maar de vraag. Zelf is de flankaanvaller van Anderlecht heel duidelijk over de nationale ploeg.

Thorgan Hazard is duidelijk over mogelijke terugkeer bij Rode Duivels

"Ik sta daarvoor open", vertelde hij bij La Dernière Heure. "Ik zal een selectie nooit weigeren." En of hij zelf een selectie verwacht? "Niet echt. Ik weet dat alles via het veld moet komen."

"Als je me aan het begin van mijn carrière, toen ik niet speelde in de Ligue 2 bij Lens, had gezegd dat ik twee WK’s en een EK zou spelen, dan had ik je gek verklaard", lacht de winger.

En als hij nu mee mag, maar gewoon om de jongeren te begeleiden, zonder speelminuten? "Ik zeg niet nee, maar ik ben binnenkort 33 en ik heb vier kinderen. Tien dagen weggaan met de nationale ploeg om “erbij te zijn”? Dan blijf ik liever thuis. Ik weet natuurlijk dat je voor je plaats moet vechten. Ik heb nooit garanties gehad op speeltijd, zelfs niet toen ik jonger was."