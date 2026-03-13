Lokeren krijgt opnieuw klap te verwerken: "Dit is zuur"

Lokeren krijgt opnieuw klap te verwerken: "Dit is zuur"
Foto: © photonews

Lokeren blijft tegenvallers slikken in de Challenger Pro League. Tegen Francs Borains slikten de Waaslanders al een derde nederlaag op rij, ondanks een wedstrijd die ze lange tijd controleerden.

Lokeren heeft het de laatste tijd bijzonder moeilijk in de Challenger Pro League. Donderdagavond verloren de Waaslanders met 1-0 van Francs Borains. Dat is ondertussen de derde nederlaag op rij.

Hulptrainer Simon Vermeiren was gefrustreerd na afloop. "Dit is een erg zure nederlaag", vertelde hij in gesprek met Het Nieuwsblad. "Het was een heel andere wedstrijd dan tegen Beveren."

Frustratie bij Lokeren na nieuwe nederlaag

Het leek Lokeren wat te ontbreken aan creativiteit. De wedstrijd hadden ze eigenlijk volledig in handen. "Francs Borains speelde voor eigen publiek met een bijzonder laag blok in een defensieve 4-4-2 en loerde vooral op de counter."

"Wij hadden meer dan zeventig procent balbezit, maar op dit moeilijk bespeelbare veld was het lastig om oplossingen te vinden", analyseert Vermeiren verder. Lokeren zal snel lessen moeten trekken uit de nieuwe nederlaag. De club staat momenteel 10e met 33 punten.


"We domineerden de hele wedstrijd, maar konden dat overwicht niet omzetten in kansen. De thuisploeg koos voor de omschakeling. Dat is uiteraard de makkelijkste manier om te spelen", besluit Vermeiren.

