Ex-speler van Standard is duidelijk: "Anderlecht blijft de beste club van België"

Ilay Camara heeft in een interview met de RTBF, in het programma "Sur le Gril", duidelijkheid gegeven over zijn keuze om afgelopen zomer naar Anderlecht te trekken, terwijl hij het seizoen daarvoor nog voor Standard speelde.

In 2019, amper 16 jaar oud, sloot de jonge speler zich aan bij de jeugdopleiding van Anderlecht. Hij kwam toen over van OHL. Al snel had hij de ambitie om door te stromen naar de A-ploeg: "Op mijn 18e klopte ik aan bij de A-kern van Sporting, maar men zei me dat ik nog een jaar bij de Futures moest spelen. Ik wilde me bewijzen in 1A, dus trok ik naar RWDM en daarna naar Standard."

Hij twijfelde geen seconde toen paars-wit opnieuw aanklopte: "Dit jaar, toen Anderlecht terugkwam, dacht ik meteen dat dat het beste project voor mij was, want ik heb altijd voor Sporting willen spelen. Historisch gezien blijft Anderlecht toch de beste club van België, hé."

Via RWDM en Standard opnieuw bij paars-wit beland

Bij Standard kreeg ik in het begin met mijn paarse verleden natuurlijk wel wat plaagstootjes. "Ik wist dat die rivaliteit gevoelig lag, maar met de matchen die ik in Luik gespeeld heb, waren ze dat snel vergeten."

Hij zag de Luikse club als zijn reddingsboei om in de Belgische voetbalelite te blijven. "Maar ondanks mijn goed seizoen bij RWDM was Standard toen een van mijn weinige opties om in 1A te blijven. Nadien kwam Anderlecht terug en wilde het me kopen."

"Het voordeel is dat ik uit twee scholen heb geproefd: de techniek leerde ik in Neerpede, terwijl ik bij Standard mijn fysiek en mijn grinta heb aangescherpt. Dus nu heb ik ze allebei," besloot hij.