Club Brugge en supporters worden wereldberoemd tijdens komende WK

Club Brugge en zijn supporters zullen tijdens het volgende WK voetbal wereldwijd in beeld komen. Een documentaire over het iconische stadionlied Seven Nation Army wordt namelijk uitgezonden door de Amerikaanse sportzender ESPN. De voorbije dagen werd daarvoor uitgebreid gefilmd in Brugge.

Het bekende nummer van The White Stripes groeide begin jaren 2000 uit tot een vaste goaltune bij Club Brugge. Volgens supporters werd het lied voor het eerst massaal gezongen na het doelpunt van Andrés Mendoza in 2003, toen Club met 0-1 won op het veld van AC Milan.

Enkele jaren later nam ook AS Roma het lied mee naar Italië na een Europese wedstrijd in Brugge. Van daaruit verspreidde het zich razendsnel. Niet alleen supporters van de Italiaanse nationale ploeg namen het over, vandaag klinkt het in stadions over de hele wereld.

Ook de supporters van Club Brugge zullen in beeld komen

De documentaire wordt gemaakt door de Canadese filmmaker Mike Farrell, die wilde achterhalen hoe het nummer zo’n enorme impact kreeg in het voetbal. In Brugge filmde hij onder meer supporters in het Jan Breydelstadion, op de Platse en in het historische centrum van de stad, schrijft VRT.

Voor de productie werden ook interviews opgenomen met supporters die er in 2003 al bij waren in Milaan. Daarnaast plant Farrell nog een gesprek met Jack White, de zanger van The White Stripes, waarna de documentaire gemonteerd zal worden in de Verenigde Staten.



Volgens de makers kan de uitzending tijdens het WK miljoenen kijkers bereiken. Voor Brugge en Club Brugge betekent dat een enorme internationale visibiliteit. Tegelijk blijft het voor supporters een bijzonder verhaal: een spontaan gezongen lied op café groeide uit tot een van de bekendste voetballiederen ter wereld.

