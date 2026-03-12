Speler Club Brugge maakt indruk in Spanje: "Ik moet terug naar Brugge, maar ..."

Zaid Romero is helemaal terug. De 26-jarige verdediger werd afgelopen winter uitgeleend door Club Brugge aan het Spaanse Getafe, om daar tot meer speelminuten te komen. En dat zou uiteindelijk ook gaan lukken voorlopig.

In LaLiga speelde Romero ondertussen al zeven wedstrijden. De Argentijnse verdediger maakte al heel wat indruk en lijkt op die manier klaar voor zijn toekomst. Al ligt die niet in Spanje, want Getafe heeft geen aankoopoptie in de deal.

Zaid Romero is aan revival bezig bij Spaanse Getafe

"Het is een grote uitdaging voor me geweest, maar ik probeer op het veld mijn best te doen. Ik kwam van een lange periode zonder te spelen, en dat is soms lastig, maar de manager sprak met me en gaf me vanaf de eerste dag dat ik hier was vertrouwen", aldus Romero bij AS.

"Het is niet makkelijk geweest, maar ik vecht elke dag om te verbeteren, mijn teamgenoten te helpen en mijn beste beentje voor te zetten. Het is heel belangrijk om van een plek waar ik niet hoog aangeschreven stond naar een plek te komen waar ze volledig op me vertrouwen, en ik aanvaard die verantwoordelijkheid."

Romero moet terugkeren naar Club Brugge

En wat met de toekomst volgende zomer? "Ik moet terug naar Club Brugge, maar ik geniet elke dag met volle teugen en geef in elke wedstrijd 100%. Aan het einde van het seizoen zal ik waarschijnlijk anders reageren op de transfermarkt, maar nu is het nog te vroeg."



"Ik ben erg blij en tevreden met de club en het team achter me, dus we moeten het stap voor stap bekijken", aldus nog de speler. Hij is in Spanje helemaal opnieuw aan de oppervlakte gekomen, maar zijn team heeft dus geen aankoopoptie.