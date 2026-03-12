'Het is Rudi Garcia menens: drie(!) spelers van Anderlecht in de voorselectie'

Rudi Garcia gaat binnenkort zijn selectie bekendmaken voor de trip naar de Verenigde Staten in voorbereiding op het WK van komende zomer. Daarbij mag ook RSC Anderlecht zich nog eens als vanouds warm maken.

RSC Anderlecht is de laatste paar weken bezig aan een echte revival. En dat zou ook wel eens zijn gevolgen kunnen gaan hebben als het gaat over de nationale ploeg, want verschillende spelers van paars-wit zitten in de ruime voorselectie van bondscoach Rudi Garcia.

Drie spelers van RSC Anderlecht in de voorselectie van Rudi Garcia

De voorbije maanden was het meermaals met een loep speuren naar spelers van Anderlecht in de selectie van Rudi Garcia, maar daar zou wel degelijk verandering kunnen inkomen. Niet minder dan drie onder hen maken nu kans op een selectie.

Daarbij verrassende en minder verrassende namen. Thorgan Hazard is aan prima weken bezig onder Jérémy Taravel en lijkt dus een logische naam. Onlangs gaf broer Eden Hazard nog aan dat hij wel graag zou hebben dat het dan ook is om te spelen bij de Belgische nationale ploeg en niet enkel om opgeroepen te worden.

Sardella, De Cat en Hazard in de voorselectie voor Anderlecht

Volgens La Dernière Heure zijn de drie opgenomen in de brede voorselectie voor het aanstaande oefenkamp in de Verenigde Staten. Heel wat toppers zullen voor dat oefenkamp nog niet beschikbaar zijn, dus voor velen is het een ideale kans om zich te laten zien.



Daarna gaat het met Garcia in de laatste rechte lijn richting het WK. Aan Sardella, De Cat en Hazard om te laten zien dat ze er vol willen voor gaan en op die manier ook het WK een stapje dichterbij te laten komen. Bij de bekendmaking van de selectie weten we meer ...