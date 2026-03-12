DONE DEAL: Antwerp verrast en haalt ex-speler Kortrijk, RWDM en Patro uit vijfde klasse op

Royal Antwerp FC heeft nog twee speeldagen voor de boeg in de Jupiler Pro League. Enkel met een echt mirakel kunnen ze nog de Champions' Play-offs halen. En dus kan er al gekeken worden naar de toekomst.

Royal Antwerp FC heeft Nathan Kabongo in huis gehaald. De 21-jarige aanvaller moet een optie op de toekomst gaan worden voor The Great Old. Dat hebben de Antwerpenaars laten weten via hun sociale media donderdagnamiddag.

Royal Antwerp haalt Nathan Kabongo in huis?

"Nathan Kabongo (21) heeft een overeenkomst getekend bij RAFC", klinkt het via X bij monde van de Antwerpse club en stamnummer 1. "Nathan is een centrumspits die opvalt door zijn uitstekende looplijnen en scorend vermogen."

Nathan Kabongo (21) heeft een overeenkomst getekend bij RAFC. ✍️🔴⚪ pic.twitter.com/ZmrqS4mHug — RAFC Academy (@RAFC_academy_) March 12, 2026

"Kabongo maakt de overstap van Olsa Brakel, waar hij al dubbele cijfers haalde qua doelpunten. Hij krijgt nu de kans bij de Young Reds om zich verder te ontplooien binnen een professionele omgeving en zijn grenzen te verleggen."

Waar speelde nieuwe Antwerp-aanwinst Nathan Kabongo al in het verleden?

"Welkom en succes, Nathan!", besluit Royal Antwerp FC. Ook wij willen van de gelegenheid gebruik maken om Kabongo veel succes te wensen in zijn nieuwe uitdaging. Voor de spits kan het een terugkeer worden naar het profvoetbal.





Het jeugdproduct van KV Kortrijk, Munkzwalm en Eendracht Aalst speelde in het verleden ook al bij Patro Eisden Maasmechelen en RWDM Brussels. Nu wil hij via de Young Reds de stap naar de Jupiler Pro League proberen te zetten.