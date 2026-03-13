Het elftal van de week in de Champions League is bekend: deze Rode Duivel staat erin

Het elftal van de week in de Champions League is bekend: deze Rode Duivel staat erin
Foto: © photonews

De UEFA heeft zijn elftal van de week bekendgemaakt na de heenwedstrijden van de achtste finales van de Champions League. Daarin staat ook een Rode Duivel.

Het gaat uiteraard om Thibaut Courtois. Met een assist en een geweldige prestatie in de zege van Real Madrid tegen Manchester City (3-0) verdient de Belgische doelman meer dan ooit zijn plek in het elftal.

Nog een speler van de Koninklijke staat in het Team van de Week. Dat is vanzelfsprekend Valverde, de man van de hattrick. Op het middenveld krijgt hij gezelschap van Mario Lemina, de enige doelpuntenmaker in Galatasaray - Liverpool (1-0), en van de Noor Sondre Fet (Bodø/Glimt), die met een penalty scoorde tegen Sporting (3-0).

Achterin vinden we rechtsback Josip Stanišić terug, die ook scoorde in de ruime zege van Bayern tegen Atalanta (1-6), centrale verdediger Robin Le Normand, die raak trof tegen Tottenham (5-2), centraal achterin ook Robert Andrich, maker van het enige doelpunt van zijn ploeg tegen Arsenal (1-1), en tot slot linksback Ismail Jakobs, die een sterke wedstrijd speelde tegen de Reds.

Een aanval om u tegen te zeggen

Vooraan werden Michael Olise (rechtsbuiten), Julián Álvarez (spits) en Khvicha Kvaratskhelia (linksbuiten) geselecteerd, nadat ze alle drie twee keer konden scoren. Stel je ze eens samen in de ploeg voor...

De terugwedstrijden van deze achtste finales worden volgende week gespeeld. Zoals gewoonlijk staan de matchen op dinsdag en woensdag op het programma.

Thibaut Courtois

