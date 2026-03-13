Discussie over WK-deelname escaleert: Iran dient Trump van bijzonder scherp antwoord

Discussie over WK-deelname escaleert: Iran dient Trump van bijzonder scherp antwoord
De spanningen rond het WK 2026 nemen toe. Na de uitspraken van Donald Trump heeft de nationale ploeg van Iran nu ook zelf stevig gereageerd op de discussie over haar deelname.

Door het conflict in het Midden-Oosten komt de deelname van Iran aan het WK in gedrang. Amerikaanse en Israëlische aanvallen blijven voortduren terwijl ook Donald Trump zich heeft gemend met een mogelijke deelname van het land.

"Iran is welkom op het WK", zei Donald Trump donderdag, al maakte hij er snel een kanttekening bij. "Ik denk echt niet dat het gepast is voor het Iraanse team om aanwezig te zijn, in het belang van hun eigen leven en veiligheid."

Iran reageert scherp op uitspraken van Donald Trump over deelname aan WK 2026

Die boodschap heeft Iran bereikt, waar de nationale ploeg verbaasd is dat Trump zo'n dreigende taal spreekt, terwijl het toernooi van FIFA is en in drie verschillende landen wordt gespeeld. "Het WK is een historisch en internationaal evenement en het bestuursorgaan ervan is FIFA — niet een individu of een land."

"Het nationale team van Iran, dat dankzij de kracht en een reeks mooie overwinningen een van de eerste ploegen was die zich plaatsten voor dit grote toernooi, kan door niemand van het WK worden uitgesloten", gaat de nationale ploeg van Iran verder op Instagram.


"Het enige land dat uitgesloten zou kunnen worden, is een land dat enkel de titel van “gastland” draagt, maar niet in staat is om de veiligheid van de teams die deelnemen aan dit mondiale evenement te garanderen."

