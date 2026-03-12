Trump pakt door en bedreigt nu ook Iraans voetbalelftal: "Voor hun eigen leven en veiligheid..."

De Amerikaanse president Donald Trump stuurde recent een duidelijk signaal naar het Iraanse voetbalteam over hun mogelijke deelname aan het WK 2026. Op zijn platform Truth Social waarschuwde hij: "Voor hun eigen leven en veiligheid is het ongepast om aanwezig te zijn."

FIFA-baas Gianni Infantino probeerde eerder nog de gemoederen te sussen. Op Instagram zei hij: “Ik heb met president Trump gesproken en tijdens die gesprekken heeft hij meermaals herhaald dat Iran welkom is op het WK voetbal. Ik wil de president uitdrukkelijk bedanken voor zijn steun.”

Toch lijkt die boodschap van openheid niet het laatste woord. Trump herhaalde in een nieuw bericht: “Iran welkom is op het WK”, maar voegde eraan toe: “Ik denk echt niet dat het gepast is voor het Iraanse team om aanwezig te zijn, in het belang van hun eigen leven en veiligheid. Bedankt voor jullie aandacht voor dit onderwerp.”

De dreigende toon van Trump vergroot de onzekerheid rond de aanwezigheid van Iran in de VS, Canada en Mexico. De boodschap suggereert dat een confrontatie tussen de Rode Duivels en Iran op 21 juni voorlopig zeer twijfelachtig is.

Iran wil zelf niet deelnemen

Ook vanuit Iran zelf klinkt weerstand. Minister van Sport Ahmad Donjamali zei in een tv-interview: “Sinds de corrupte Amerikaanse regering onze leider heeft vermoord, zullen we onder geen beding deelnemen aan het WK voetbal. Binnen acht à negen maanden zijn ons twee oorlogen opgedrongen en duizenden Iraanse mensen zijn overleden. Er is absoluut geen enkele mogelijkheid tot deelname.”

Officieel heeft Iran nog geen deelname afgezegd, maar de kans dat de ‘Perzische Leeuwen’ op het WK zullen verschijnen, slinkt met de dag. Als Iran toch forfait geeft, zou Irak de meest logische vervanger zijn, al kampt dat land zelf met complicaties door conflicten in de regio.

