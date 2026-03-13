🎥 Opvallend beeld van Doku gaat de wereld rond: fans begrijpen er niets meer van

Real Madrid trok met 3-0 aan het langste eind tegen Manchester City, maar op tv ging het achteraf ook over een erg vreemd moment met Jérémy Doku. De Rode Duivel leek plots even van het scherm te verdwijnen.

Real Madrid won dinsdagavond in eigen huis met 3-0 van Manchester City. De Engelse topclub deed het niet slecht, zeker in de eerste helft, maar vergat zichzelf steeds te belonen. Los Blancos konden keer op keer toeslaan in de tegenaanval.

De terugwedstrijd van volgende week wordt een heel belangrijke, en eentje die ongetwijfeld veel spektakel met zich meebrengt. Rode Duivel Jérémy Doku gelooft steevast in een comeback.

Jérémy Doku verdwijnt plots van tv-beeld tijdens Real Madrid-Manchester City

Tijdens de wedstrijd was er overigens een heel opmerkelijk moment te zien in verband met Doku, maar wel alleen op tv. Zo verdween de vinnige winger plots een halve seconde van het beeld.

soy al unico que se le bugeo la simulación y vio como Doku DESAPARECE UN MICROSEGUNDO pic.twitter.com/MBbCyuZrWE — Rama City (@_ManCityArg) March 11, 2026

Veel fans begrepen er niets meer van. Hoe kan een speler nu plots van het scherm verdwijnen? Toch is er een logische verklaring voor: Virtual Replacement Technology. Dat is wat gebruikt wordt om verschillende reclame in verschillende landen te tonen.





Omdat het systeem eventjes niet correct werkte ging Doku op in Lays-reclame. aardoor leek het heel even alsof de Rode Duivel gewoon van het scherm was verdwenen.