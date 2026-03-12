Jérémy Doku heeft groot vertrouwen in remontada: "Waarom wij niet?"

Met drie doelpunten achterstand na de heenmatch zullen Jérémy Doku en Manchester City het niet opgeven tegen Real Madrid. "Als zij het kunnen, waarom wij niet?" Dat wordt het motto van de Citizens in de terugmatch.

Manchester City trok eind december in de League Phase nog aan het langste eind op bezoek bij Real Madrid, maar woensdagavond gingen de Engelsen in het Santiago Bernabeu zwaar onderuit in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League (3-0).

Dankzij een hattrick in 22 minuten van Federico Valverde voor de rust en meerdere knappe reddingen van Thibaut Courtois na de pauze om zijn netten schoon te houden, heeft de Koninklijke een stevige bonus beet richting de terugmatch, die volgende week in het Etihad Stadium wordt gespeeld.

Jeremy Doku gelooft in een straffe comeback van Manchester City

Toch is de kwalificatie voor Real nog niet helemaal binnen. In 2023 verloor de Madrileense club in de terugwedstrijd van de halve finales nog met 4-0 in Manchester. City wil dus blijven geloven in zijn kansen, en dat is ook de boodschap die Jeremy Doku bij Sky Sports wilde meegeven. De Rode Duivel speelde de hele wedstrijd, maar kon het verschil niet maken.

"Het zou gek zijn om te zeggen dat er geen enkele kans is om terug te komen tegen Real Madrid. Het is duidelijk een geduchte ploeg, maar zij hebben er drie gemaakt, dus waarom wij niet? In het Etihad zullen we de steun van onze supporters nodig hebben om hen onder druk te zetten. Alles is mogelijk, dus we blijven erin geloven. Als zij achter ons staan, wordt het een totaal andere match", waarschuwde de Rode Duivel.

"We hebben hen echt nodig om ons vooruit te stuwen en druk te zetten op Real. Misschien beseffen ze het niet, maar ze hebben een heel grote invloed op ons. We hebben er vertrouwen in dat ze er voor ons zullen zijn en ons zullen aanmoedigen", besloot Doku.