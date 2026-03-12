Antwerp neemt belangrijke beslissing over Dennis Praet, maar... dat wil niet zeggen dat hij vertrekt

Antwerp zal de opties in verschillende aflopende contracten niet lichten, waaronder dat van Dennis Praet. De belangrijkste reden is financieel: de club wil de loonmassa verlagen en werkt aan een model waarin ze meer zelfbedruipend moet worden.

Antwerp moet de opgenomen optie in een contract voor 31 maart verlengen. Maar aan zo’n verlenging hangt automatisch een loonstijging vast. Wettelijk gaat het minstens om 15 tot 20 procent opslag, maar in sommige contracten ligt dat percentage nog hoger.

Praet zou een loonsverhoging van 60 procent krijgen

Dat is precies het probleem bij Praet. De middenvelder verdient momenteel ongeveer 800.000 euro bruto per jaar, maar als Antwerp de optie zou lichten, zou zijn salaris stijgen tot ongeveer 1,3 miljoen euro, weet GvA. Dat betekent een loonsverhoging van meer dan 60 procent, exclusief premies. Voor een club die net wil besparen, is dat moeilijk te verantwoorden.

Toch betekent dat niet automatisch het einde van Praets verhaal op de Bosuil. De ervaren middenvelder wil graag blijven en beide partijen kunnen later nog onderhandelen over een nieuw contract met andere voorwaarden. Antwerp wacht voorlopig af, ook omdat de samenstelling van het middenveld nog kan veranderen.

Kouyaté en Bijl mogen vertrekken bij Antwerp

Daar speelt ook de transferstrategie van technisch directeur Marc Overmars een rol. Zo wil Antwerp bijvoorbeeld proberen om Mauricio Benitez definitief over te nemen van Boca Juniors, wat invloed kan hebben op de beschikbare budgetten en de invulling van het middenveld.

Praet is bovendien niet de enige speler bij wie de optie niet gelicht wordt. Ook bij Kiki Kouyaté en Glenn Bijl lijkt een verlengd verblijf weinig waarschijnlijk. Hun opties zouden hun salaris eveneens aanzienlijk verhogen, terwijl hun sportieve rol dit seizoen eerder beperkt was.





Tot slot speelt ook de bredere situatie van de club mee. Eigenaar Paul Gheysens is op zoek naar nieuwe investeerders of een mogelijke overnemer. Zolang daar geen duidelijkheid over is, kiest Antwerp ervoor om voorzichtig te zijn met financiële engagementen en belangrijke contractbeslissingen voorlopig uit te stellen.