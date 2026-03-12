'Cercle Brugge wil teams uit Premier League aftroeven voor parel uit Serie A'

Cercle Brugge aast op Alieu Njie. Ze zouden er de speler heel graag bij willen hebben, al zal de concurrentie voor de speler zeker niet min zijn. Vanuit Engeland is er veel interesse in de speler die dan ook hoge ogen gooit.

Cercle Brugge zou volgens transfergoeroe Ben Jacobs de prestaties van Alieu Njie op de voet volgen. Dat is een 20-jarige Zweed uit Stora Tuna met een Gambiaans paspoort die momenteel het mooie weer maakt in Turijn bij Torino.

Engelse kapers op de kust voor Cercle Brugge

De Vereniging moet wel veel concurrentie aangaan, met name uit Engeland. Daar willen zowel teams uit de Premier League als uit The Championship hem er graag bij hebben. Worden onder meer genoemd? Stoke City, Leicester City en Wolverhampton Wanderers.

Premier League and Championship sides keen on Torino winger Alieu Njie. Stoke City, Leicester City and Wolves all showed interest in the January window.

Cercle Brugge were also monitoring the situation.



The arrival of new Torino coach Roberto D'Aversa has led to limited minutes… pic.twitter.com/1gtFN5vuXs — Ben Jacobs (@JacobsBen) March 12, 2026

Werk aan de winkel dus voor Cercle Brugge, dat de winger graag zou willen losweken. Een en ander zal wel afhangen van de prestaties van de diverse teams de volgende weken en maanden zowel in ons land als in Engeland.

Cercle Brugge wil ver gaan voor Njie

Teams die degraderen en een reeks lager moeten spelen, zullen minder aanspraak maken op Njie vermoedelijk. Aan Cercle Brugge om de komende weken de top-12 te proberen veilig stellen om zo sneller werk te kunnen maken van de transfer?





🤩🇸🇪 The goal. The celebration. Brilliant from 20-year-old Torino winger Alieu Njie. 🤸‍♂️ pic.twitter.com/8o1hK8HCOP — EuroFoot (@eurofootcom) January 7, 2026

Volgens Transfermarkt heeft Alieu Njie een marktwaarde van 2,5 miljoen euro op dit moment. Dit seizoen was hij bij Torino al goed voor één assist en één goal in negen wedstrijden voor de club uit Turijn. Wacht het buitenland?