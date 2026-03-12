Eden Hazard komt terug op één van de zeldzame 'schandalen' uit zijn carrière

Eden Hazard komt terug op één van de zeldzame 'schandalen' uit zijn carrière

In 2013 werd Eden Hazard drie wedstrijden geschorst nadat hij een trap had uitgedeeld aan een ballenjongen die de bal niet wilde teruggeven. Hij vertelt dat hij het met zijn gebruikelijke gelatenheid heeft ondergaan.

Zelfs bij Real Madrid liep het niet zoals gepland, maar je zal in de kleedkamer weinig mensen vinden die slecht spreken over Eden Hazard. De voormalige kapitein van de Rode Duivels beleefde zijn carrière op zijn gemak en was unaniem geliefd in de groep. De enige relletjes rond hem? Die beruchte hamburgerkwestie met Georges Leekens en de heisa na zijn trap tegen een ballenjongen van Swansea die de bal niet wilde teruggeven.

Hij vertelt aan de RTBF dat hij er toen niet echt onder geleden heeft: "Een moeilijk moment voor mij? Nee, helemaal niet, want na die match kwam ik thuis en dacht ik: 'Die kerel blijft op de bal zitten, ik heb gewoon geprobeerd tegen de bal te trappen, en dan kreeg ik die rode kaart'."

Typisch Eden

Een nadeel dat uiteindelijk meeviel, als je hem zo hoort. "Het grappige was dat mijn vrouw zwanger was en dat de baby eraan kwam. Dus ik? Een rode kaart? Drie matchen? Perfect. Dat is de realiteit: gratis vakantie, bedankt jongens."

"Ze gaan denken dat ik het expres deed, maar helemaal niet. Het was zoals toen we op straat speelden. Iemand gaat op de bal zitten? Dan moet je die toch terughalen, niet?", besluit hij lachend.


Die nuchterheid kwam hem toen goed van pas. Want met de lawine aan kritiek van de Engelse media zouden heel wat spelers in zo'n situatie kopje-onder zijn gegaan.

