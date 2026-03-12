De vreemdste transfer van Anderlecht: gehaald omwille van zijn club én... zijn makelaarskantoor

De passage van Coba Da Costa bij RSC Anderlecht is voorlopig bijzonder turbulent verlopen. De Spaanse flankaanvaller arriveerde pas op het einde van de wintermercato, maar verdween na twee wedstrijden al uit beeld. De voorbije vijf matchen zat hij zelfs niet meer in de selectie.

Da Costa kwam eind januari over van Getafe CF, op huurbasis met een aankoopoptie van 2,5 miljoen euro. De 23-jarige winger hoopte in Brussel speelminuten te verzamelen, maar zijn eerste weken bij Anderlecht werden meteen gekenmerkt door sportieve en organisatorische onrust binnen de club.

Povere indruk in eerste matchen

Zijn eerste minuten maakte hij in de heenwedstrijd van de halve finale van de beker tegen Royal Antwerp FC. Da Costa viel toen in de tweede helft in, maar zijn invalbeurt duurde uiteindelijk amper 21 minuten. Na twee rode kaarten bij Anderlecht – voor Killian Sardella en Moussa Diarra – haalde trainer Edward Still hem alweer naar de kant om defensief bij te sturen.

Drie dagen later kreeg de Guineeër een nieuwe kans. In de competitiewedstrijd op het veld van KRC Genk stond hij meteen in de basis. Dat debuut als titularis draaide echter uit op een moeilijke avond: Da Costa kende een erg zwakke eerste helft, slaagde nauwelijks in zijn acties en kreeg bovendien een gele kaart. Bij de rust bleef hij in de kleedkamer.

Sindsdien is hij volledig uit beeld verdwenen. Na het vertrek van Still – die naar Watford FC trok – werd Jérémy Taravel doorgeschoven als hoofdcoach. Onder diens leiding zat Da Costa niet meer in de selectie voor de terugmatch in de beker tegen Antwerp, noch voor de competitieduels tegen RAAL La Louvière, SV Zulte Waregem, OH Leuven en Club Brugge.

Liever Cvetkovic of Bertaccini op links

Een blessure werd nooit gemeld door Anderlecht. Volgens bronnen rond de club gaat het vooral om een sportieve keuze. Da Costa heeft het moeilijk om zich snel aan te passen en voorlopig krijgen andere profielen op de flanken de voorkeur.





Daar komt bij dat de concurrentie groot is. Taravel kiest voor ofwel Bertaccini of Cvetkovic op de linkerflank en op rechts is Degreef aan het uitgroeien tot een onbetwiste titularis. Met Kanaté zijn er daar ook nog wisselmogelijkheden en Camara kan ook nog een rijtje opschuiven. En dan zijn er nog Stroeykens en Verschaeren.

Da Costa werd binnen de club eerder gezien als een extra wapen, niet als de directe vervanger van Angulo. Maar nu blijkt dat hij ook op training zijn stempel niet kan drukken en de technische staf niet kan overtuigen.

Da Costa halen om Angulo te kunnen verkopen

Toch roept zijn transfer nog altijd vragen op. Het profiel van de winger overtuigde niet iedereen binnen de sportieve staf van Neerpede, maar Olivier Renard drukte door. Twee factoren lijken een rol te hebben gespeeld bij zijn komst: zijn club en zijn makelaarskantoor.

Da Costa wordt geleend van Getafe, dat Anderlecht eerder al hielp door Luis Vázquez op huurbasis over te nemen. Daarnaast zit de Spanjaard bij hetzelfde makelaarskantoor als Angulo. De relatie tussen Anderlecht en de entourage van de Ecuadoriaan was de maanden voor zijn transfer gespannen worden, waardoor de transfer van Da Costa op het einde van de mercato voor alle partijen een compromis leek.

Voorlopig heeft hij zich sportief echter nog niet kunnen doorzetten, en lijkt een snelle terugkeer in de wedstrijdkern alleen mogelijk als blessures de kaarten opnieuw schudden.

