🎥 Rondje op Het Kampioenenbal: Courtois levert assist af in knalzege van Real Madrid, Bodo/Glimt blijft Europa verbazen

Manuel Gonzalez
1 reacties
Foto: © photonews

De Champions League dendert als een hogesnelheidstrein richting de apotheose. Vanavond stonden enkele heenwedstrijden in de achtste finales op het menu. Een overzicht.

Real Madrid 3 - 0 Manchester City

Wat gebeurt er als je Real Madrid niét als favoriet benoemt in een Champions League-wedstrijd? Dan tekent Thibaut Courtois voor een assist en Fede Valverde voor een loepzuivere hattrick. Manchester City stond erbij en keek ernaar.

Bayer 04 Leverkusen 1 - 1 Arsenal FC

Arsenal FC kwam vanavond met de schrik vrij in de BayArena van Bayer 04 Leverkusen. De thuisploeg leek héél lang op weg naar een zuinige overwinning. Kai Havertz zorgde in de absolute slotfase voor een Londense zucht van opluchting.

FK Bodo/Glimt 3 - 0 Sporting CP

't Was vanavond amper één graad onder nul in het Noorse Bodo. Zou het daaraan gelegen hebben? Het sprookje van FK Bodo/Glimt gaat simpelweg door. Sporting CP werd kansloos terug naar Portugal gestuurd.

PSG 5 - 2 Chelsea FC


PSG en Chelsea FC maakten er vanavond een doelpuntenfestival van in het Parc des Princes. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 en... toen vond PSG het welletjes geweest. Al reizen ze best niet té op 't gemakje af naar Londen voor de terugwedstrijd.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Champions League
