Ineens gelooft ook helemaal afgeschreven dure Anderlecht-miskoop in tweede kans, net zoals Rits

Ineens gelooft ook helemaal afgeschreven dure Anderlecht-miskoop in tweede kans, net zoals Rits
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4340

Voor Alexis Flips was dinsdag een kleine mijlpaal. De Franse middenvelder stond voor het eerst in twee jaar opnieuw op het veld in een shirt van RSC Anderlecht. Niet bij de eerste ploeg, maar wel bij de beloften van RSCA Futures.

Flips viel in de 70e minuut in tijdens de uitwedstrijd tegen K Beerschot VA, die met 4-2 verloren ging. De 26-jarige Fransman speelde met rugnummer 70 en liet meteen zien dat hij zijn technische kwaliteiten niet kwijt is. Hij nam onder meer de stilstaande fases voor zijn rekening en lokte zelfs een rode kaart uit bij de thuisploeg.

Flips heeft heel het seizoen niet gespeeld door blessure aan voetzool

Zijn terugkeer is opvallend, want Flips stond al lange tijd aan de kant. Een hardnekkige blessure aan de voetzool hield hem het hele seizoen uit competitie. Daardoor kon hij ook lange tijd niet volwaardig trainen.

De middenvelder was bovendien al een tijdje uit beeld bij Anderlecht. Afgelopen zomer belandde hij in de B-kern, nadat hij eerder al werd uitgeleend aan clubs in Turkije en aan Royal Charleroi SC. Sindsdien leek zijn hoofdstuk bij paars-wit stilaan afgesloten.

Onder de vorige trainers was er alvast weinig perspectief. Zowel Brian Riemer als Besnik Hasi zagen geen rol voor de Fransman in hun plannen. Ondanks zijn technische kwaliteiten en goeie trap leek hij geen kans meer te krijgen in het Lotto Park.

Taravel heeft iedereen hoop gegeven

Met de aanstelling van (interim)coach Jérémy Taravel hoopt Flips nu toch opnieuw op een opening. De Fransman lijkt binnen de kern een andere aanpak te hanteren en probeert spelers opnieuw te motiveren.

Een voorbeeld daarvan is Mats Rits. De middenvelder had ook weinig perspectief meer en zat een tijd in de B-kern, maar Taravel haalde hem opnieuw bij de groep. Afgelopen weekend zat Rits zelfs op de bank tijdens de competitiewedstrijd tegen Club Brugge.

Taravel staat binnen de club bekend als een coach die inzet en mentaliteit beloont. Dat geeft spelers opnieuw hoop op kansen, zolang ze zich blijven tonen op training. Flips rekent er nu op dat ook hij opnieuw opgemerkt wordt.

Of hij die kans effectief krijgt bij de eerste ploeg, blijft voorlopig onzeker. Feit is wel dat de middenvelder nog twee jaar onder contract ligt bij Anderlecht. En met een speler die door blessures al twee jaar amper gespeeld heeft, staat er voorlopig ook niet meteen een andere club in de rij. 
 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

KRC Genk is meer dan gewaarschuwd door deze woorden

KRC Genk is meer dan gewaarschuwd door deze woorden

16:00
Jan Ceulemans heeft vurige wens voor Westerlo én Club, maar geeft ook verplichting aan blauw-zwart

Jan Ceulemans heeft vurige wens voor Westerlo én Club, maar geeft ook verplichting aan blauw-zwart

15:30
📷 OFFICIEEL Ex-doelman van Standard en Club Brugge trekt naar eerste nationale

📷 OFFICIEEL Ex-doelman van Standard en Club Brugge trekt naar eerste nationale

15:15
De vreemdste transfer van Anderlecht: gehaald omwille van zijn club én... zijn makelaarskantoor

De vreemdste transfer van Anderlecht: gehaald omwille van zijn club én... zijn makelaarskantoor

11:40
Deze Anderlecht-speler houdt de voetjes op de grond: "Denk niet aan transfer"

Deze Anderlecht-speler houdt de voetjes op de grond: "Denk niet aan transfer"

11:00
Nog steeds felle tegenkanting, maar de Finalissima kent zijn plaats en datum

Nog steeds felle tegenkanting, maar de Finalissima kent zijn plaats en datum

15:00
LIVE: KRC Genk moet thuis resultaat boeken, Freiburg-coach doet opvallende uitspraak

LIVE: KRC Genk moet thuis resultaat boeken, Freiburg-coach doet opvallende uitspraak

14:07
Belgische voetbalbond hakt stevige knoop door: promotiestrijd in een plooi gelegd

Belgische voetbalbond hakt stevige knoop door: promotiestrijd in een plooi gelegd

14:20
1
Tussen 2 en... 14 dossiers per ploeg om te behandelen: véél werk voor de Belgische teams Analyse

Tussen 2 en... 14 dossiers per ploeg om te behandelen: véél werk voor de Belgische teams

13:00
Crisis bij Bayern? Nieuwe zware opdoffer voor Vincent Kompany

Crisis bij Bayern? Nieuwe zware opdoffer voor Vincent Kompany

14:00
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02

10:30
'Cercle Brugge wil teams uit Premier League aftroeven voor parel uit Serie A'

'Cercle Brugge wil teams uit Premier League aftroeven voor parel uit Serie A'

13:30
1
"Ritme blijft belangrijk": onverwachte naam duikt op bij Club NXT

"Ritme blijft belangrijk": onverwachte naam duikt op bij Club NXT

13:15
Speler Club Brugge maakt indruk in Spanje: "Ik moet terug naar Brugge, maar ..."

Speler Club Brugge maakt indruk in Spanje: "Ik moet terug naar Brugge, maar ..."

12:40
Waarom Mats Rits ineens weer in de wedstrijdkern zit bij Anderlecht (en mogelijk zelfs zal mogen spelen)

Waarom Mats Rits ineens weer in de wedstrijdkern zit bij Anderlecht (en mogelijk zelfs zal mogen spelen)

08:00
2
Hoe win je een derby? Wolke Janssens legt het haarfijn uit

Hoe win je een derby? Wolke Janssens legt het haarfijn uit

12:10
Definitief vertrek bij Anderlecht? Moussa N'Diaye keert - ondanks geen aankoopoptie - mogelijk niet meer terug

Definitief vertrek bij Anderlecht? Moussa N'Diaye keert - ondanks geen aankoopoptie - mogelijk niet meer terug

10:30
Ongezien bij Beerschot: trainer Messoudi legt uit hoe het zover kwam

Ongezien bij Beerschot: trainer Messoudi legt uit hoe het zover kwam

10:45
1
4 zeges die alles veranderen: is de strijd om het behoud in de Challenger Pro League donderdag al beslist?

4 zeges die alles veranderen: is de strijd om het behoud in de Challenger Pro League donderdag al beslist?

12:20
1
Jelle Coen spreekt wel heel klare taal over de drie strafschoppen voor Beerschot

Jelle Coen spreekt wel heel klare taal over de drie strafschoppen voor Beerschot

10:15
7
Eden Hazard komt terug op één van de zeldzame 'schandalen' uit zijn carrière

Eden Hazard komt terug op één van de zeldzame 'schandalen' uit zijn carrière

12:00
Is dit het volgende witte konijn van Jérémy Taravel? Alexis Flips zorgt voor verrassing én speelminuten

Is dit het volgende witte konijn van Jérémy Taravel? Alexis Flips zorgt voor verrassing én speelminuten

06:30
2
Jérémy Doku heeft groot vertrouwen in remontada: "Waarom wij niet?"

Jérémy Doku heeft groot vertrouwen in remontada: "Waarom wij niet?"

11:20
1
Antwerp neemt belangrijke beslissing over Dennis Praet, maar... dat wil niet zeggen dat hij vertrekt

Antwerp neemt belangrijke beslissing over Dennis Praet, maar... dat wil niet zeggen dat hij vertrekt

10:00
1
Op zijn 38ste terug naar de JPL? "Nieuw contract? Ik heb nog altijd mijn creativiteit"

Op zijn 38ste terug naar de JPL? "Nieuw contract? Ik heb nog altijd mijn creativiteit"

09:30
Verdwijnt Belgische traditieclub dan toch niet? Op het nippertje een oplossing gevonden

Verdwijnt Belgische traditieclub dan toch niet? Op het nippertje een oplossing gevonden

09:00
Opmerkelijk! Voormalig JPL-vedette lijkt op 40-jarige leeftijd ineens op weg naar het WK

Opmerkelijk! Voormalig JPL-vedette lijkt op 40-jarige leeftijd ineens op weg naar het WK

08:40
1
Marc Degryse haalt uit naar Pep Guardiola: "Belachelijk!"

Marc Degryse haalt uit naar Pep Guardiola: "Belachelijk!"

08:21
2
Bob Peeters spreekt bijzondere dank uit na titel van SK Beveren

Bob Peeters spreekt bijzondere dank uit na titel van SK Beveren

08:10
1
Dit is de beste coach die Silvio Proto ooit heeft gehad én hij trekt meteen de parallel met Taravel

Dit is de beste coach die Silvio Proto ooit heeft gehad én hij trekt meteen de parallel met Taravel

21:00
Nicky Hayen heeft geleerd uit fouten bij Club Brugge en geeft aan wat hij bijstuurt in Genk

Nicky Hayen heeft geleerd uit fouten bij Club Brugge en geeft aan wat hij bijstuurt in Genk

07:20
Thibaut Courtois laat zich van zijn meest menselijke kant zien, maar haalt ook uit naar Spaanse pers

Thibaut Courtois laat zich van zijn meest menselijke kant zien, maar haalt ook uit naar Spaanse pers

07:40
2
'Aston Villa moét Tielemans (uit noodzaak) verkopen én heeft een bod van zestig miljoen euro op zak'

'Aston Villa moét Tielemans (uit noodzaak) verkopen én heeft een bod van zestig miljoen euro op zak'

07:00
1
Karl Vannieuwkerke krijgt er van langs na plots ontslag: "Gaan we een Coucke doen?"

Karl Vannieuwkerke krijgt er van langs na plots ontslag: "Gaan we een Coucke doen?"

06:00
1
Is Christian Burgess bezig aan laatste maanden bij Union? Aanvoerder spreekt over aflopend contract

Is Christian Burgess bezig aan laatste maanden bij Union? Aanvoerder spreekt over aflopend contract

22:30
11
🎥 Rondje op Het Kampioenenbal: Courtois levert assist af in knalzege van Real Madrid, Bodo/Glimt blijft Europa verbazen

🎥 Rondje op Het Kampioenenbal: Courtois levert assist af in knalzege van Real Madrid, Bodo/Glimt blijft Europa verbazen

23:00
12

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 13/03 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/03 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 14/03 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 14/03 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 15/03 Anderlecht Anderlecht
Charleroi Charleroi 15/03 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

CringeMedia CringeMedia over Verrassende transfer deze zomer? 'Spaanse topclub denkt aan Jérémy Doku' Sheltie963 Sheltie963 over Crisis bij Bayern? Nieuwe zware opdoffer voor Vincent Kompany Sheltie963 Sheltie963 over 4 zeges die alles veranderen: is de strijd om het behoud in de Challenger Pro League donderdag al beslist? Dantie Dantie over Belgische voetbalbond hakt stevige knoop door: promotiestrijd in een plooi gelegd JaKu JaKu over Marc Degryse haalt uit naar Pep Guardiola: "Belachelijk!" JaKu JaKu over Bob Peeters spreekt bijzondere dank uit na titel van SK Beveren Obiku Obiku over Jelle Coen spreekt wel heel klare taal over de drie strafschoppen voor Beerschot TIGERMANIA TIGERMANIA over Is Christian Burgess bezig aan laatste maanden bij Union? Aanvoerder spreekt over aflopend contract Andreas2962 Andreas2962 over In het hoofd van Rudi Garcia: dit is onze (eigenzinnige) selectie voor het Belgische oefenkamp in de VS franchi franchi over 'Cercle Brugge wil teams uit Premier League aftroeven voor parel uit Serie A' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved