Ineens gelooft ook helemaal afgeschreven dure Anderlecht-miskoop in tweede kans, net zoals Rits

Voor Alexis Flips was dinsdag een kleine mijlpaal. De Franse middenvelder stond voor het eerst in twee jaar opnieuw op het veld in een shirt van RSC Anderlecht. Niet bij de eerste ploeg, maar wel bij de beloften van RSCA Futures.

Flips viel in de 70e minuut in tijdens de uitwedstrijd tegen K Beerschot VA, die met 4-2 verloren ging. De 26-jarige Fransman speelde met rugnummer 70 en liet meteen zien dat hij zijn technische kwaliteiten niet kwijt is. Hij nam onder meer de stilstaande fases voor zijn rekening en lokte zelfs een rode kaart uit bij de thuisploeg.

Flips heeft heel het seizoen niet gespeeld door blessure aan voetzool

Zijn terugkeer is opvallend, want Flips stond al lange tijd aan de kant. Een hardnekkige blessure aan de voetzool hield hem het hele seizoen uit competitie. Daardoor kon hij ook lange tijd niet volwaardig trainen.

De middenvelder was bovendien al een tijdje uit beeld bij Anderlecht. Afgelopen zomer belandde hij in de B-kern, nadat hij eerder al werd uitgeleend aan clubs in Turkije en aan Royal Charleroi SC. Sindsdien leek zijn hoofdstuk bij paars-wit stilaan afgesloten.

Onder de vorige trainers was er alvast weinig perspectief. Zowel Brian Riemer als Besnik Hasi zagen geen rol voor de Fransman in hun plannen. Ondanks zijn technische kwaliteiten en goeie trap leek hij geen kans meer te krijgen in het Lotto Park.

Taravel heeft iedereen hoop gegeven

Met de aanstelling van (interim)coach Jérémy Taravel hoopt Flips nu toch opnieuw op een opening. De Fransman lijkt binnen de kern een andere aanpak te hanteren en probeert spelers opnieuw te motiveren.





Een voorbeeld daarvan is Mats Rits. De middenvelder had ook weinig perspectief meer en zat een tijd in de B-kern, maar Taravel haalde hem opnieuw bij de groep. Afgelopen weekend zat Rits zelfs op de bank tijdens de competitiewedstrijd tegen Club Brugge.

Taravel staat binnen de club bekend als een coach die inzet en mentaliteit beloont. Dat geeft spelers opnieuw hoop op kansen, zolang ze zich blijven tonen op training. Flips rekent er nu op dat ook hij opnieuw opgemerkt wordt.

Of hij die kans effectief krijgt bij de eerste ploeg, blijft voorlopig onzeker. Feit is wel dat de middenvelder nog twee jaar onder contract ligt bij Anderlecht. En met een speler die door blessures al twee jaar amper gespeeld heeft, staat er voorlopig ook niet meteen een andere club in de rij.

