Definitief vertrek bij Anderlecht? Moussa N'Diaye keert - ondanks geen aankoopoptie - mogelijk niet meer terug

Vindt Moussa N'Diaye bij Schalke 04 weer zijn vorm terug? Het antwoord lijkt 'ja' te zijn. In die mate zelfs dat er al gedacht wordt om hem definitief over te nemen van Anderlecht.

Diep getroffen door het verlies van zijn broer had Moussa N'Diaye het in de eerste seizoenshelft moeilijk bij Anderlecht. Terwijl hij vorig seizoen het tij leek te keren, belandde de ex-jeugdspeler van FC Barcelona opnieuw in de schaduw van Ludwig Augustinsson, die defensief betrouwbaarder is.

Sporting heeft N'Diaye daarom uitgeleend aan Schalke 04 tot het einde van het seizoen. De lucht van Gelsenkirchen lijkt hem goed te doen: hoewel de ploeg bovenaan het klassement staat, dwong de Senegalees meteen een basisplaats af en startte hij sinds zijn komst in alle wedstrijden.

Wordt het een langer verblijf?

Met hem heeft Schalke nog niet verloren: zijn populariteit is dus al erg groot in Duitsland, waar een definitieve transfer al ter sprake komt. Sportief directeur Frank Baumann deed zijn verhaal in een interview met de Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

De opvolger van Marc Wilmots bevestigde onomwonden dat de club N'Diaye ook na deze zomer graag wil houden. Er is echter geen aankoopoptie opgenomen door Anderlecht, waar de speler nog onder contract ligt tot juni 2028.



Baumann wil niets overhaasten: er zullen geen concrete gesprekken met Anderlecht plaatsvinden voor het einde van het seizoen. De onderhandelingen zullen dus plaatsvinden wanneer de tijd rijp is: intussen staat er voor Schalke 04 veel op het spel; onderhandelen met de zekerheid dat men terugkeert naar de Bundesliga zou een heel ander verhaal zijn.