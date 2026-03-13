Eden Hazard maakt zich grote zorgen over ex-ploegmaat bij Real Madrid

Eden Hazard is ondertussen voetballer af, maar onze landgenoot lijkt het spelletje nog te volgen. Hij maakt zich nu grote zorgen over een ex-ploegmaat bij Real Madrid.

Hazard hing zijn schoenen aan de haak na een turbulente periode bij Real Madrid die getekend werd door blessures. De ex-Rode Duivel speelde uiteindelijk 76 keer voor de Koninklijke en was daarin goed voor zeven goals en twaalf assists.

Hazard speelde er vier seizoenen aan de zijde van Vinícius Júnior. Onze landgenoot ziet dat de Braziliaan vaak het onderwerp is van incidenten en beledigingen en dat er niet vaak meer over zijn prestaties gepraat wordt.

Vinícius torst een zware last, denkt Hazard

"We praten nu meer over wat hij doet of wat hij doorstaat dan over wat hij op het veld presteert", geeft Hazard aan bij RTBF, geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Mensen vergeten wat een uitzonderlijke speler hij is. Het moet zwaar op hem wegen. Het kan niet makkelijk zijn om een wedstrijd in te gaan en alleen maar aan voetbal te denken."

De ster van Real Madrid raakte niet zo lang geleden betrokken bij een nieuwe racisme-rel, deze keer tegen Benfica. "Hij heeft zoveel aan zijn hoofd voor een wedstrijd. Soms denk ik: arme jongen. Hij weet dat hij hiermee te maken krijgt, dat er qua sancties niet veel gebeurt. Het moet een zware last zijn. Ik zou er niet van opkijken als hij op zijn dertigste zegt dat hij stopt, dat hij het voetbal vaarwel zegt, want er verandert toch niets."



Waarna Hazard zijn ex-ploegmaat wat raad meegeeft. "Als vriend zou ik hem zeggen: 'Wees voorzichtig. Speel zoals je wilt spelen, maar wees voorzichtig. De mensen staan ​​aan jouw kant, dus speel voetbal, heb plezier en maak ons, de echte voetbalfans, blij.'"