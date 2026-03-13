Eden Hazard maakt zich grote zorgen over ex-ploegmaat bij Real Madrid

Lorenz Lomme
| 1 reacties
Eden Hazard is ondertussen voetballer af, maar onze landgenoot lijkt het spelletje nog te volgen. Hij maakt zich nu grote zorgen over een ex-ploegmaat bij Real Madrid.

Hazard hing zijn schoenen aan de haak na een turbulente periode bij Real Madrid die getekend werd door blessures. De ex-Rode Duivel speelde uiteindelijk 76 keer voor de Koninklijke en was daarin goed voor zeven goals en twaalf assists.

Hazard speelde er vier seizoenen aan de zijde van Vinícius Júnior. Onze landgenoot ziet dat de Braziliaan vaak het onderwerp is van incidenten en beledigingen en dat er niet vaak meer over zijn prestaties gepraat wordt.

Vinícius torst een zware last, denkt Hazard

"We praten nu meer over wat hij doet of wat hij doorstaat dan over wat hij op het veld presteert", geeft Hazard aan bij RTBF, geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Mensen vergeten wat een uitzonderlijke speler hij is. Het moet zwaar op hem wegen. Het kan niet makkelijk zijn om een wedstrijd in te gaan en alleen maar aan voetbal te denken."

De ster van Real Madrid raakte niet zo lang geleden betrokken bij een nieuwe racisme-rel, deze keer tegen Benfica. "Hij heeft zoveel aan zijn hoofd voor een wedstrijd. Soms denk ik: arme jongen. Hij weet dat hij hiermee te maken krijgt, dat er qua sancties niet veel gebeurt. Het moet een zware last zijn. Ik zou er niet van opkijken als hij op zijn dertigste zegt dat hij stopt, dat hij het voetbal vaarwel zegt, want er verandert toch niets."


Waarna Hazard zijn ex-ploegmaat wat raad meegeeft. "Als vriend zou ik hem zeggen: 'Wees voorzichtig. Speel zoals je wilt spelen, maar wees voorzichtig. De mensen staan ​​aan jouw kant, dus speel voetbal, heb plezier en maak ons, de echte voetbalfans, blij.'"

Meer nieuws

Voor jubileummatch van KV Kortrijk stuurt Jonckheere duidelijke boodschap

Voor jubileummatch van KV Kortrijk stuurt Jonckheere duidelijke boodschap

19:50
LIVE: Kanga start gewoon in de basis bij Gent, Colpaert doet enkele aanpassingen Live

LIVE: Kanga start gewoon in de basis bij Gent, Colpaert doet enkele aanpassingen

19:34
Haalt Antwerp PO I? Dit zegt Joseph Oosting erover

Haalt Antwerp PO I? Dit zegt Joseph Oosting erover

19:20
Sonck en Van der Elst kritisch: "Geen enkele ploeg zo goed"

Sonck en Van der Elst kritisch: "Geen enkele ploeg zo goed"

19:00
Nicky Hayen schept duidelijkheid nadat verdediger plots gewisseld moest worden Reactie

Nicky Hayen schept duidelijkheid nadat verdediger plots gewisseld moest worden

18:40
Nieuwe selectie van Club Brugge en Ivan Leko maakt het andermaal pijnlijk duidelijk voor middenvelder

Nieuwe selectie van Club Brugge en Ivan Leko maakt het andermaal pijnlijk duidelijk voor middenvelder

18:20
1
Net op tijd? Drie keer goed nieuws voor David Hubert en Union SG

Net op tijd? Drie keer goed nieuws voor David Hubert en Union SG

18:00
Club de primus, Essevee de koning van de kleintjes: hoeveel keer zat jouw favoriete team in play-off 1?

Club de primus, Essevee de koning van de kleintjes: hoeveel keer zat jouw favoriete team in play-off 1?

17:40
Waarom kijkt Euvrard niet naar Gent - Zulte Waregem? Coach heeft ook goed nieuws!

Waarom kijkt Euvrard niet naar Gent - Zulte Waregem? Coach heeft ook goed nieuws!

17:20
Meesterwerk Vanderbiest? KV Mechelen-trainer reageert op stelling Degryse en scepsis analisten Interview

Meesterwerk Vanderbiest? KV Mechelen-trainer reageert op stelling Degryse en scepsis analisten

16:45
Burgemeester Brugge in tegenaanval tegen ingrijpende beslissing De Lijn

Burgemeester Brugge in tegenaanval tegen ingrijpende beslissing De Lijn

17:00
Bryan Heynen en El Ouahdi laten weinig twijfel bestaan voor Limburgse derby Reactie

Bryan Heynen en El Ouahdi laten weinig twijfel bestaan voor Limburgse derby

16:15
Wie is Andreas Patz, de nieuwe T2 van RSC Anderlecht?

Wie is Andreas Patz, de nieuwe T2 van RSC Anderlecht?

16:30
Bocht van 180 graden na interesse Real en Liverpool: 'Succescoach Jürgen Klopp ... op weg naar het WK'

Bocht van 180 graden na interesse Real en Liverpool: 'Succescoach Jürgen Klopp ... op weg naar het WK'

15:00
3
Zware dobber op komst voor Vincent Kompany ... en wat met de door te hakken knopen door blessures?

Zware dobber op komst voor Vincent Kompany ... en wat met de door te hakken knopen door blessures?

16:00
KRC Genk of STVV? Frank Boeckx schuift duidelijke favoriet naar voor met oog op Limburgse derby

KRC Genk of STVV? Frank Boeckx schuift duidelijke favoriet naar voor met oog op Limburgse derby

15:45
Dit heeft Jérémy Taravel te zeggen over zijn kans bij RSC Anderlecht

Dit heeft Jérémy Taravel te zeggen over zijn kans bij RSC Anderlecht

15:30
3
Opvallende afwezige op feestmatch van KV Kortrijk en hij legt ook uit waarom

Opvallende afwezige op feestmatch van KV Kortrijk en hij legt ook uit waarom

14:40
3
Hoe zit het nu? Belangrijke finale staat opnieuw op de helling

Hoe zit het nu? Belangrijke finale staat opnieuw op de helling

14:20
1
DONE DEAL: Anderlecht hakt trainersknoop door en komt met groot nieuws

DONE DEAL: Anderlecht hakt trainersknoop door en komt met groot nieuws

14:00
6
De cijfertjes over de play-offs: zijn we op weg naar een historisch laagterecord?

De cijfertjes over de play-offs: zijn we op weg naar een historisch laagterecord?

13:30
Lokeren krijgt opnieuw klap te verwerken: "Dit is zuur"

Lokeren krijgt opnieuw klap te verwerken: "Dit is zuur"

13:15
Absolute records: Genk, Club Brugge én Anderlecht mogen in de handjes klappen

Absolute records: Genk, Club Brugge én Anderlecht mogen in de handjes klappen

13:00
"Van Club Brugge mag je toch wel meer verwachten dan dat"

"Van Club Brugge mag je toch wel meer verwachten dan dat"

12:40
1
Hoe verloopt de zoektocht naar een nieuwe investeerder bij Standard? Dit is de stand van zaken

Hoe verloopt de zoektocht naar een nieuwe investeerder bij Standard? Dit is de stand van zaken

12:20
1
Thorgan Hazard is helder over nationale ploeg: "Dan blijf ik liever thuis"

Thorgan Hazard is helder over nationale ploeg: "Dan blijf ik liever thuis"

12:00
4
Waarom Genk-coach Nicky Hayen nu al een shirt droeg met "Europa Leauge-winnaar 26" erop

Waarom Genk-coach Nicky Hayen nu al een shirt droeg met "Europa Leauge-winnaar 26" erop

11:20
Het elftal van de week in de Champions League is bekend: deze Rode Duivel staat erin

Het elftal van de week in de Champions League is bekend: deze Rode Duivel staat erin

11:00
LIVE: Levensbelangrijk duel tussen Gent en Zulte Waregem: "Onze Champions League-finale"

LIVE: Levensbelangrijk duel tussen Gent en Zulte Waregem: "Onze Champions League-finale"

10:15
Verrassende transfer op komst? Thorgan Hazard had al contact met deze JPL-club

Verrassende transfer op komst? Thorgan Hazard had al contact met deze JPL-club

10:30
2
Is dit waarom hij faalde bij Anderlecht? Het grote verschil tussen Taravel en Hasi volgens Camara

Is dit waarom hij faalde bij Anderlecht? Het grote verschil tussen Taravel en Hasi volgens Camara

10:00
Overwinning van KRC Genk is veel waard: België snoept punten af van Nederland op UEFA-coëfficiëntenranking

Overwinning van KRC Genk is veel waard: België snoept punten af van Nederland op UEFA-coëfficiëntenranking

09:30
1
Discussie over WK-deelname escaleert: Iran dient Trump van bijzonder scherp antwoord

Discussie over WK-deelname escaleert: Iran dient Trump van bijzonder scherp antwoord

09:00
1
Opvallend: Strasbourg denkt aan JPL-doelman om Mike Penders te vervangen

Opvallend: Strasbourg denkt aan JPL-doelman om Mike Penders te vervangen

08:40
4
Ex-speler van Standard is duidelijk: "Anderlecht blijft de beste club van België"

Ex-speler van Standard is duidelijk: "Anderlecht blijft de beste club van België"

08:20
2
🎥 Opvallend beeld van Doku gaat de wereld rond: fans begrijpen er niets meer van

🎥 Opvallend beeld van Doku gaat de wereld rond: fans begrijpen er niets meer van

08:00
6

