Basisplaats op het WK? Deze Belgische verdediger snoert de critici de mond

De Rode Duivels blazen later deze maand verzamelen voor twee oefenduels. Het is uitkijken naar de selectie van Rudi Garcia, maar deze verdediger maakt een grote kans om erbij te zijn.

Koni De Winter is tegenwoordig incontournable bij AC Milan. De 23-jarige Belg is er een vaste pion in de driemansverdediging en speelde vorig weekend een ijzersterke Milanese derby tegen Inter.

Tom Aerts is een van de makelaars van De Winter bij het bureau NGA Sport en ziet bij Sporza in dit verhaal een cruciale rol voor één iemand. "Allegri is dé belangrijkste factor in het succes", klinkt het.

Milan is aan de slag gegaan met De Winter

"Toen er scepsis was rond Koni bleef de trainer hem vertrouwen geven", weet Aerts. "Dat deed Koni week na week groeien. Allegri heeft altijd het potentieel gezien, alleen moesten die kleine foutjes eruit. Bij Milan zijn ze daarmee aan de slag gegaan."

De Winter komt door zijn goede prestaties opnieuw volop in beeld voor een basisplek bij de Rode Duivels. De verdediging is al een tijdje de achilleshiel van de nationale ploeg en De Winter kan in de toekomst misschien wel de nieuwe leider worden achterin. Hij telt al vijf caps, maar liet daarin niet de indruk na die hij bij Milan wel al achterliet.



Toch haalt Gilles Mbiye-Beya een belangrijk verschil aan. "België staat hoger dan Milan. Onder Allegri wordt er heel defensief gespeeld met een lage driemansdefensie. Bovendien loopt er ook een uitstekende Modric rond waar je altijd de bal aan kwijt kunt. Bij de Duivels is de context toch helemaal anders met een viermansdefensie."