Basisplaats op het WK? Deze Belgische verdediger snoert de critici de mond

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme
Word fan van AC Milan! 734

De Rode Duivels blazen later deze maand verzamelen voor twee oefenduels. Het is uitkijken naar de selectie van Rudi Garcia, maar deze verdediger maakt een grote kans om erbij te zijn.

Koni De Winter is tegenwoordig incontournable bij AC Milan. De 23-jarige Belg is er een vaste pion in de driemansverdediging en speelde vorig weekend een ijzersterke Milanese derby tegen Inter.

Tom Aerts is een van de makelaars van De Winter bij het bureau NGA Sport en ziet bij Sporza in dit verhaal een cruciale rol voor één iemand.  "Allegri is dé belangrijkste factor in het succes", klinkt het.

Milan is aan de slag gegaan met De Winter

"Toen er scepsis was rond Koni bleef de trainer hem vertrouwen geven", weet Aerts. "Dat deed Koni week na week groeien. Allegri heeft altijd het potentieel gezien, alleen moesten die kleine foutjes eruit. Bij Milan zijn ze daarmee aan de slag gegaan."

De Winter komt door zijn goede prestaties opnieuw volop in beeld voor een basisplek bij de Rode Duivels. De verdediging is al een tijdje de achilleshiel van de nationale ploeg en De Winter kan in de toekomst misschien wel de nieuwe leider worden achterin. Hij telt al vijf caps, maar liet daarin niet de indruk na die hij bij Milan wel al achterliet.


Toch haalt Gilles Mbiye-Beya een belangrijk verschil aan. "België staat hoger dan Milan. Onder Allegri wordt er heel defensief gespeeld met een lage driemansdefensie. Bovendien loopt er ook een uitstekende Modric rond waar je altijd de bal aan kwijt kunt. Bij de Duivels is de context toch helemaal anders met een viermansdefensie."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
AC Milan
Koni De Winter

Meer nieuws

LIVE: Zulte Waregem krijgt penalty, maar daar is alweer... Davy Roef Live

LIVE: Zulte Waregem krijgt penalty, maar daar is alweer... Davy Roef

22:23
KAA Gent opgeschrikt door vandalisme voor duel tegen Zulte Waregem

KAA Gent opgeschrikt door vandalisme voor duel tegen Zulte Waregem

22:30
Jérémy Taravel is in de wolken met deze nieuwkomer bij Anderlecht

Jérémy Taravel is in de wolken met deze nieuwkomer bij Anderlecht

22:00
2
'Degradatieconcurrent wil Dender beroven van absolute sterkhouder'

'Degradatieconcurrent wil Dender beroven van absolute sterkhouder'

21:40
Gereanimeerde supporter uit stadion gedragen: scheidsrechter laat de match Gent-Zulte Waregem doorgaan

Gereanimeerde supporter uit stadion gedragen: scheidsrechter laat de match Gent-Zulte Waregem doorgaan

21:09
Na titel en promotie spreekt kapitein van SK Beveren zich uit over zijn toekomst

Na titel en promotie spreekt kapitein van SK Beveren zich uit over zijn toekomst

21:30
Dit is hoe Joseph Oosting Antwerp onder handen nam na het flauwe gelijkspel tegen La Louvière

Dit is hoe Joseph Oosting Antwerp onder handen nam na het flauwe gelijkspel tegen La Louvière

21:20
2
Kansspelcommissie stelt onderzoek in naar Eden Hazard: "Hij riskeert zelf juridische vervolging"

Kansspelcommissie stelt onderzoek in naar Eden Hazard: "Hij riskeert zelf juridische vervolging"

21:00
STVV-coach Wouter Vrancken maakt meteen één ding duidelijk voor derby tegen Genk

STVV-coach Wouter Vrancken maakt meteen één ding duidelijk voor derby tegen Genk

20:50
Hein verwachtte 'doodnerveus' KVM, hoe zit het dit weekend? In elk geval zijn er geen wierookstokjes Interview

Hein verwachtte 'doodnerveus' KVM, hoe zit het dit weekend? In elk geval zijn er geen wierookstokjes

20:10
Was dit de doorslaggevende factor voor de aanstelling van Taravel? "Hij heeft daar veel krediet mee gewonnen"

Was dit de doorslaggevende factor voor de aanstelling van Taravel? "Hij heeft daar veel krediet mee gewonnen"

20:00
Voor jubileummatch van KV Kortrijk stuurt Jonckheere duidelijke boodschap

Voor jubileummatch van KV Kortrijk stuurt Jonckheere duidelijke boodschap

19:50
Eden Hazard maakt zich grote zorgen over ex-ploegmaat bij Real Madrid

Eden Hazard maakt zich grote zorgen over ex-ploegmaat bij Real Madrid

19:40
2
Haalt Antwerp PO I? Dit zegt Joseph Oosting erover

Haalt Antwerp PO I? Dit zegt Joseph Oosting erover

19:20
2
Nicky Hayen schept duidelijkheid nadat verdediger plots gewisseld moest worden Reactie

Nicky Hayen schept duidelijkheid nadat verdediger plots gewisseld moest worden

18:40
Sonck en Van der Elst kritisch: "Geen enkele ploeg zo goed"

Sonck en Van der Elst kritisch: "Geen enkele ploeg zo goed"

19:00
Nieuwe selectie van Club Brugge en Ivan Leko maakt het andermaal pijnlijk duidelijk voor middenvelder

Nieuwe selectie van Club Brugge en Ivan Leko maakt het andermaal pijnlijk duidelijk voor middenvelder

18:20
1
Net op tijd? Drie keer goed nieuws voor David Hubert en Union SG

Net op tijd? Drie keer goed nieuws voor David Hubert en Union SG

18:00
Club de primus, Essevee de koning van de kleintjes: hoeveel keer zat jouw favoriete team in play-off 1?

Club de primus, Essevee de koning van de kleintjes: hoeveel keer zat jouw favoriete team in play-off 1?

17:40
Waarom kijkt Euvrard niet naar Gent - Zulte Waregem? Coach heeft ook goed nieuws!

Waarom kijkt Euvrard niet naar Gent - Zulte Waregem? Coach heeft ook goed nieuws!

17:20
Meesterwerk Vanderbiest? KV Mechelen-trainer reageert op stelling Degryse en scepsis analisten Interview

Meesterwerk Vanderbiest? KV Mechelen-trainer reageert op stelling Degryse en scepsis analisten

16:45
Burgemeester Brugge in tegenaanval tegen ingrijpende beslissing De Lijn

Burgemeester Brugge in tegenaanval tegen ingrijpende beslissing De Lijn

17:00
Bryan Heynen en El Ouahdi laten weinig twijfel bestaan voor Limburgse derby Reactie

Bryan Heynen en El Ouahdi laten weinig twijfel bestaan voor Limburgse derby

16:15
Wie is Andreas Patz, de nieuwe T2 van RSC Anderlecht?

Wie is Andreas Patz, de nieuwe T2 van RSC Anderlecht?

16:30
Zware dobber op komst voor Vincent Kompany ... en wat met de door te hakken knopen door blessures?

Zware dobber op komst voor Vincent Kompany ... en wat met de door te hakken knopen door blessures?

16:00
KRC Genk of STVV? Frank Boeckx schuift duidelijke favoriet naar voor met oog op Limburgse derby

KRC Genk of STVV? Frank Boeckx schuift duidelijke favoriet naar voor met oog op Limburgse derby

15:45
Dit heeft Jérémy Taravel te zeggen over zijn kans bij RSC Anderlecht

Dit heeft Jérémy Taravel te zeggen over zijn kans bij RSC Anderlecht

15:30
3
Bocht van 180 graden na interesse Real en Liverpool: 'Succescoach Jürgen Klopp ... op weg naar het WK'

Bocht van 180 graden na interesse Real en Liverpool: 'Succescoach Jürgen Klopp ... op weg naar het WK'

15:00
4
Opvallende afwezige op feestmatch van KV Kortrijk en hij legt ook uit waarom

Opvallende afwezige op feestmatch van KV Kortrijk en hij legt ook uit waarom

14:40
3
Hoe zit het nu? Belangrijke finale staat opnieuw op de helling

Hoe zit het nu? Belangrijke finale staat opnieuw op de helling

14:20
1
DONE DEAL: Anderlecht hakt trainersknoop door en komt met groot nieuws

DONE DEAL: Anderlecht hakt trainersknoop door en komt met groot nieuws

14:00
6
De cijfertjes over de play-offs: zijn we op weg naar een historisch laagterecord?

De cijfertjes over de play-offs: zijn we op weg naar een historisch laagterecord?

13:30
Lokeren krijgt opnieuw klap te verwerken: "Dit is zuur"

Lokeren krijgt opnieuw klap te verwerken: "Dit is zuur"

13:15
Absolute records: Genk, Club Brugge én Anderlecht mogen in de handjes klappen

Absolute records: Genk, Club Brugge én Anderlecht mogen in de handjes klappen

13:00
"Van Club Brugge mag je toch wel meer verwachten dan dat"

"Van Club Brugge mag je toch wel meer verwachten dan dat"

12:40
1
Hoe verloopt de zoektocht naar een nieuwe investeerder bij Standard? Dit is de stand van zaken

Hoe verloopt de zoektocht naar een nieuwe investeerder bij Standard? Dit is de stand van zaken

12:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 29
Torino Torino 3-1 Parma Parma
Inter Milaan Inter Milaan 14/03 Atalanta Atalanta
Napoli Napoli 14/03 Lecce Lecce
Udinese Udinese 14/03 Juventus Juventus
Hellas Verona Hellas Verona 15/03 Genoa Genoa
Pisa Pisa 15/03 Cagliari Cagliari
Sassuolo Sassuolo 15/03 Bologna Bologna
Como Como 15/03 AS Roma AS Roma
Lazio Lazio 15/03 AC Milan AC Milan
Cremonese Cremonese 16/03 Fiorentina Fiorentina

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over KAA Gent - Zulte Waregem: 1-0 CCpl CCpl over Belgische voetbalbond hakt stevige knoop door: promotiestrijd in een plooi gelegd Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Jérémy Taravel is in de wolken met deze nieuwkomer bij Anderlecht Andreas2962 Andreas2962 over Haalt Antwerp PO I? Dit zegt Joseph Oosting erover Andreas2962 Andreas2962 over Dit is hoe Joseph Oosting Antwerp onder handen nam na het flauwe gelijkspel tegen La Louvière Venom#13 Venom#13 over Nathan De Cat mee naar WK? Is er wel plaats? Dit is de zware concurrentie op het middenveld Andreas2962 Andreas2962 over Eden Hazard maakt zich grote zorgen over ex-ploegmaat bij Real Madrid Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Club Brugge en supporters worden wereldberoemd tijdens komende WK Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Ballenjongenincident krijgt nog een staartje... Chelsea-aanvaller in nauwe schoentjes Standard 2.0 Standard 2.0 over Antwerp - Standard: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved