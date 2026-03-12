Nathan De Cat mee naar WK? Is er wel plaats? Dit is de zware concurrentie op het middenveld

Nathan De Cat geldt als een van de grote Belgische middenveldtalenten van zijn generatie, maar een selectie voor het WK met de Rode Duivels wordt allesbehalve eenvoudig. Als bondscoach Rudi Garcia straks zes à zeven centrale middenvelders meeneemt is de concurrentie nog altijd bijzonder groot.

Een aantal namen lijken nu al quasi zeker van hun plaats, op voorwaarde dat ze fit blijven. Kevin De Bruyne blijft de creatieve leider van de ploeg, terwijl Youri Tielemans en Amadou Onana belangrijke schakels zijn in respectievelijk de opbouw en het verdedigende werk. Ook Hans Vanaken wordt doorgaans als vaste waarde gezien in de selectie.

Vijf middenvelders al zo goed als zeker (als ze fit zijn)

Daarmee zijn al vier van de mogelijke middenveldplaatsen vrijwel ingevuld. Daarnaast lijkt ook Nicolas Raskin zo goed als zeker van zijn selectie, gezien de prestaties die hij geleverd heeft onder Rudi Garcia.

Voor dat laatste plaatsje - of misschien wel twee plaatsen - wordt het drummen. De Cat heeft concurrentie van jongens als Charles Vanhoutte, Orel Mangala, Arthur Vermeeren, Bryan Heynen en Aster Vranckx. Al zijn die - buiten Vanhoutte - de laatste maanden wel wat van de radar verdwenen. Ook Axel Witsel moet nog altijd genoemd worden in het debat, ook omwille van zijn ervaring op grote toernooien.

Witsel om zijn ervaring? Saelemaekers omwille van polyvalentie

En dan is er nog Roméo Lavia. Onmiskenbaar één van de grootste talenten op zijn positie, maar o zo blessuregevoelig. Hij is nu weer fit, maar de kans dat Garcia het risico met hem neemt, lijkt bijzonder klein te zijn.

Voor Garcia wordt het zaak een evenwicht te vinden in zijn selectie. Hij wil natuurlijk zoveel mogelijk jongens die het verschil kunnen maken en op de flanken heeft hij keuze te over. Daarom is een profiel als dat van Alexis Saelemaekers zo interessant, want hij kan ook centraal spelen. Dat betekent dat hij één middenvelder minder zou moeten meenemen.



Charles Vanhoutte zou slachtoffer kunnen worden

Als de bondscoach De Cat nu al wil laten proeven van een groot toernooi zal hij dus anderen moeten teleurstellen. Dan denken we in eerste plaats aan Vanhoutte, die er de afgelopen selecties altijd bij was. Maar het wordt ook een afweging maken tussen opkomend talent en ervaring zoals Witsel dus.

Binnen 14 dagen weten we of De Cat er bij is voor de oefenmatchen in de VS. Als dat niet het geval is, lijkt het uitgesloten dat hij mee naar het WK gaat. Maar ja, moet Garcia dat al zeker niet eens testen?