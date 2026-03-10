Ultieme pleidooi voor play-offs? Belg kan al kampioen worden met nog 7 speeldagen te gaan

Het PSV Eindhoven van Noah Fernandez kan volgend weekend al kampioen worden. De spanning in de Eredivisie heeft niet lang geduurd. De Lampenclub wordt al zeker kampioen ... een pleidooi voor de play-offs?

Nu het seizoen 2025-2026 het laatste wordt met play-offs in de Jupiler Pro League, vrezen sommigen dat ons voetbal dat zal betreuren en dat een gebrek aan spanning in de toekomst een terugkerend probleem kan worden.

Gaat de competitie minder spannend worden zonder play-offs?

De voorbije seizoenen was de strijd om de "titel" in de reguliere competitie vaak spannend tussen Union, Club Brugge en Genk. Maar in de Eredivisie is er dit seizoen duidelijk minder spanning: PSV Eindhoven steekt er met kop en schouders bovenuit.

ESPN berekende zelfs dat PSV al komend weekend, na 27 speeldagen, kampioen van Nederland kan zijn. De leider telt momenteel 19 punten voorsprong op Feyenoord, de nummer twee. En dat met nog acht speeldagen te gaan.

Noah Fernandez en PSV komend weekend al kampioen?

Er is een scenario waarbij zondag al de champagne kan knallen in Eindhoven. Eerst moet PSV zaterdag in het Philips Stadion NEC Nijmegen verslaan. Dat is geen uitgemaakte zaak, want NEC staat derde. Vervolgens moet Feyenoord, dat Excelsior Rotterdam ontvangt, op zondag verliezen.



Zo zou Excelsior in de Rotterdamse derby de titelhoop van rivaal Feyenoord ook wiskundig gezien kunnen beëindigen. Een flinke motivatie voor de nummer 15 van de Eredivisie, dat vecht voor het behoud. Noah Fernandez, het Belgische toptalent van PSV, zou dan zijn eerste trofee met de eerste ploeg vieren.