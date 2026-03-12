Krijgt Hein Vanhaezebrouck gelijk over Antwerp-speler? In staat tot het beste, maar toch nog twijfels

Antwerp wist dat Senne Lammens ging vertrekken en anticipeerde vorige zomer al vroeg met de komst van de Japanner Taishi Brandon Nozawa. "Een fenomeen", noemde Hein Vanhaezebrouck hem vooraleer hij één match gespeeld had op Belgische bodem. Maar in hoeverre kon hij dat waarmaken?

“Wel, ik ben nu al gek van de Japanse keeper Taishi Nozawa die ze kochten bij FC Tokyo. Dat wordt een fenomeen. Zie je voor je hoe Engels keeper Gordon Banks op het WK 1970 die kopbal van Pélé miraculeus redt? Wel, in de compilatie van Nozawa zie je drie of vier zulke reddingen. Ik had hem ook gepakt. Als Senne Lammens vertrekt, kan die jongen zich opwerken tot de nationale keeper van Japan", zei Hein Vanhaezebrouck in het begin van het seizoen in Het Nieuwsblad.

Tot die orde heeft Nozawa zich nog niet opgewerkt, maar hij laat soms wel flitsen zien van wat Hein in hem ziet. Zoals tegen La Louvière afgelopen weekend bijvoorbeeld. De Japanse doelman was het enige lichtpunt van The Great Old in de match die ze normaal altijd zouden moeten verliezen.

Nozawa laat zich nog te veel op fouten betrappen

Nozawa hield echter de nul op het bord. Van de 19 matchen in de competitie dat hij tussen de palen stond, kon hij dat trouwens zes keer doen. Dat zijn zeker geen slechte cijfers, maar er is wel nog een keerzijde aan dat verhaal.

De 23-jarige doelman wisselt sterke prestaties af met wedstrijden waarin hij toch nog op te veel fouten te betrappen is. Tegen Westerlo in de sneeuw bijvoorbeeld. Of toen hij Janssen een halve hersenschudding trapte bij een uittrap. Of in de thuismatch tegen rode lantaarn Dender.

Wat gaat Antwerp deze zomer doen?

Zo zijn er nog voorbeelden dat de 1m93 grote keeper nog zal moeten groeien als betrouwbaar sluitstuk. Of hij straks de belofte van Vanhaezebrouck waarmaakt, hangt ook in grote mate af van wat er deze zomer op de Bosuil gaat gebeuren. Ze gaan daar hun hele elftal weer moeten herschikken.





Dit seizoen stond Nozawa te veel in een schietkraam. Daarin kon hij ook uitblinken, zoals tegen RAAL, maar het zijn de matchen waarin hij maar één, twee of drie reddingen moet doen, die belangrijk zullen worden om te zien of hij echt zo'n grote kan worden.