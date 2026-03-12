Tussen 2 en... 14 dossiers per ploeg om te behandelen: véél werk voor de Belgische teams

In elke club in de Pro League begint de kwestie van spelers met een aflopend contract stilaan ernstig te spelen. Bij sommige clubs zullen het er deze zomer niet veel zijn, terwijl Antwerp een vijftiental spelers ziet vertrekken zonder dat de club ook maar één euro aan transfergeld ontvangt.

Ook al zijn de Play-Offs nog niet begonnen: we naderen stilaan al driekwart van dit Jupiler Pro League-seizoen. Over twee weken zijn immers 30 van de 40 wedstrijden (36 voor de deelnemers aan de play-downs) gespeeld. Terwijl de clubs nog volledig gefocust zijn op hun huidige doelstelling, gaat een deel van de aandacht nu al naar volgend seizoen.

Sommige ploegen zullen meer werk hebben dan andere, vooral omdat bepaalde clubs deze zomer met een grote uittocht dreigen te maken te krijgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor teams met veel spelers aan het einde van hun contract, zoals Royal Antwerp.

De grote vraag rond spelers met een aflopend contract

Met 14 spelers op 31 van wie het contract afloopt op 30 juni 2026, is de club uit Antwerpen degene die vanaf 30 juni potentieel de meeste spelers kan verliezen. In totaal zou bijna 30 miljoen euro aan marktwaarde gratis kunnen verdwijnen, met onder meer Zeno Van den Bosch, Vincent Janssen, Gyrano Kerk, Isaac Babadi en Dennis Praet.

63% van de kern met een aflopend contract: dat is 11% meer dan de dichtste achtervolger van Antwerp. Dat is Dender, waar 13 van de 28 spelers uit de A-kern aan het einde van hun verbintenis zitten, waaronder Bruny Nsimba, een van de topschutters van de competitie, en Noah Mbamba.

Enkele dossiers bij Anderlecht, Standard minder getroffen dan anders

Met 13,6 miljoen euro aan marktwaarde in aflopende contracten is RSC Anderlecht de derde club die financieel het meeste kan verliezen, na Antwerp en STVV. Paars-wit heeft de situaties van Yari Verschaeren en Thorgan Hazard nog niet afgerond, en zal ook moeten beslissen of het enkele aankoopopties licht, waaronder die van Mihajlo Ilic, Moussa Diarra en Coba da Costa.





Anderlecht telt acht spelers die gratis zouden kunnen vertrekken, hetzelfde aantal als Sporting Charleroi, waar profielen als Kevin Van den Kerkhof, Lewin Blum, Isaac Mbenza, Filip Szymczak en Massamba Sow op 30 juni transfervrij zijn. Het is ook hetzelfde aantal als bij La Louvière, waar onder meer Jerry Afriyie, Majeed Ashimeru, Sami Lahssaini, Maxence Maisonneuve, Pape Moussa Fall, Wagane Faye en Nolan Gillot tot de betrokkenen behoren.

Standard is het gewoon om elke zomer een groot deel van zijn kern te verliezen, maar maakt zich dit keer op voor een rustigere mercato. Slechts zes spelers zijn op 30 juni einde contract, en zij gelden niet als prioriteiten met het oog op de A-kern. Het gaat om Matteo Godfroid, Boli Bolingoli, Alexandro Calut, Souleyman Doumbia en Léandre Kuavita, terwijl Teddy Teuma — de enige vermoedelijke basisspeler in het rijtje — zou kunnen verlengen.

Bijna geen basisspelers einde contract bij Gent, Union, Genk en Club Brugge

De vier teams die deze zomer het meest gespaard blijven van aflopende contracten, zijn vier ploegen uit de top van onze competitie: KAA Gent (4 spelers, waaronder Hong en Hashioka), Union (3 spelers: Christian Burgess, Guillaume François en Jens Teunckens), Racing Genk (2 spelers: Joris Kayembe en Brent Stevens) en Club Brugge (2 spelers: Simon Mignolet en Dani Van den Heuvel).

Deze clubs verliezen hun meeste basisspelers alleen als er een interessant bod op tafel komt, en kunnen zich dus financieel versterken terwijl ze toch een stevige basis van de kern behouden. Dat zal niet het geval zijn bij clubs die veel spelers transfervrij zien vertrekken, zoals Antwerp, dat een flink deel van zijn kern zal moeten heropbouwen nadat het een goede tien spelers zonder transfersom zag vertrekken.