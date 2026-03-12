Hoe win je een derby? Wolke Janssens legt het haarfijn uit

Zondag is het derbytijd in Limburg. Dat ontvangt KRC Genk de buren van STVV die dit seizoen een verrassend sterk parcours afleggen.

Limburgse derby tussen KRC Genk en STVV

Niemand had voor de start van de competitie durven voorspellen dat STVV op twee speeldagen van het einde van de reguliere competitie samen met Club Brugge op de tweede plaats in de rangschikking van de Jupiler Pro League zou staan.

Met amper drie punten achterstand op leider Union SG, voor de halvering, is de landstitel zelfs nog helemaal binnen bereik. Maar zondag is het eerst tijd voor een rasechte Limburgse derby, op bezoek bij KRC Genk.

“Hoe je een derby wint?”, vraagt Wolke Janssens zichzelf af in Het Belang van Limburg. “Alles begint met strijdlust. Je moet iedere keer ook wel wat geluk hebben om een goed resultaat te behalen, maar die strijdlust is het minimum.”

Want een derby, dat is totaal andere koek dan gelijk welke andere wedstrijd gedurende een seizoen, zo maakt Janssens duidelijk. “Je voetbalt voor de kleuren. Je moét vol gaan voor de supporters, deze match leeft enorm hard bij hen.”

Heel duidelijke afspraken

Voor Janssens is het zelf een moeilijk seizoen, want hij zit veel op de bank. Maar de clubliefde is nog altijd even groot. “STVV heeft mij in het verleden zoveel gegeven, maar ik hen ook. Ik geef toe dat het als bankzitter op mentaal vlak misschien ietwat anders aanvoelt in de aanloop naar de match, maar fysiek bereid ik de partij voor alsof ik zou starten.”





Aan voorbereiding alvast geen gebrek bij Wouter Vrancken. “Tactisch vind ik Wouter zeer straf. Elk individu weet wat er van hem verlangd wordt. Er zijn gedetailleerde videobesprekingen, de tactische richtlijnen worden regelmatig herhaald. Duidelijkheid boven alles”, besluit hij.