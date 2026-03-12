Standard maakt einde aan historische vriendschap: "Acties die ingaan tegen de waarden van Sclessin"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, suiveur du Standard
Standard maakt einde aan historische vriendschap: "Acties die ingaan tegen de waarden van Sclessin"
Sinds 1987 zijn de supporters van Standard bevriend met FC Den Bosch, maar deze week hebben ze beslist om de band te "breken". Ze leggen uit dat bepaalde gedragingen die ze bij de Nederlanders zien, ingaan tegen de waarden die in Sclessin vooropstaan.

De Hell Side werd opgericht in 1981 en is, samen met de Ultras Inferno en de PHK04, een van de drijvende krachten in Sclessin. Aanvankelijk stond de groep in de oude T4 aan de Maas-kant, maar midden jaren 90 verhuisde ze naar Tribune 3 aan de Terril-kant.

Sinds 1996 deelt Hell Side de tribune met de Ultras Inferno. Het gaat om een groep die politiek duidelijk verankerd is en die doorheen de jaren vriendschapsbanden opbouwde met supportersgroepen van buitenlandse clubs die dezelfde waarden delen.

Dat was onder meer het geval met FC Den Bosch, dat al jarenlang in de Nederlandse tweede klasse vastzat. Regelmatig trokken Standard-supporters naar de gemeente 's‑Hertogenbosch in Nederland, terwijl supporters in de omgekeerde richting reisden om de Rouches in Sclessin te steunen, en zelfs op verplaatsing.

Einde aan de vriendschap tussen de supporters van Standard en FC Den Bosch

Dat zal voortaan niet meer gebeuren. Hell Side en PHK04 maakten woensdag in een mededeling bekend dat hun vriendschap met FC Den Bosch ten einde komt. "Bijna vier decennia lang werd deze vriendschap opgebouwd rond verplaatsingen, gedeelde momenten op en naast de tribunes, en een wederzijds respect dat meerdere generaties supporters heeft getekend."

"Vandaag stellen we vast dat bepaalde gedragingen ingaan tegen de waarden die wij altijd hebben verdedigd op onze tribunes in Sclessin. Voor ons is het ondenkbaar om daar de ogen voor te sluiten en verder te doen alsof er niets aan de hand is. Daarom hebben we beslist om een einde te maken aan de officiële band die onze twee groepen verbond", klinkt het.

De mededeling, die dus niet ondertekend werd door de Ultras Inferno, eindigt als volgt: "We vragen aan onze leden en sympathisanten om bij wedstrijden van Standard Luik niet langer de kleuren van FC Den Bosch te dragen."

