Thorgan Hazard krijgt nu al een prijs, maar denkt verder: "Op het einde van het seizoen..."

Thorgan Hazard is uitgeroepen tot Speler van de Maand februari in de Pro League. De Rode Duivel van Anderlecht werd unaniem verkozen door de redacties van La DH en de RTBF én door hun lezers, en liet alle concurrentie ver achter zich.

Bijna 33 jaar oud, beleefde Hazard een van zijn beste maanden in het paars-witte shirt. Sinds de komst van trainer Jérémy Taravel scoorde hij vijf keer en gaf hij één assist. Daarmee staat hij momenteel aan de leiding in het klassement van topschutters.

Daarbovenop leverde Hazard ook twee assists bij om Anderlecht naar de finale van de Beker van België tegen Antwerp te loodsen, al tellen die niet mee voor de maandprijs. Als valse negen dan nog. Zijn impact op het veld was dus zowel statistisch als tactisch groot.

Prijs met de ploeg pakken

Donderdagochtend kreeg Hazard het trofee uitgereikt door La DH, vlak voor de training. Zijn ploegmaats reageerden enthousiast en applaudisseerden massaal voor hun sterspeler.

Hazard richtte zich ook tot het team tijdens zijn korte speech: “Ik ben blij met deze prijs, maar ik hoop vooral dat we er aan het eind van het seizoen eentje kunnen pakken voor de hele ploeg.”

Voor Anderlecht is dit al de tweede maandprijs dit seizoen. In november werd Nathan De Cat eerder al uitgeroepen tot Speler van de Maand.



