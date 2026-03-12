Waarom Mats Rits ineens weer in de wedstrijdkern zit bij Anderlecht (en mogelijk zelfs zal mogen spelen)

Jérémy Taravel heeft Mats Rits opnieuw bij de A-kern van RSC Anderlecht gehaald. De ervaren middenvelder zat onder Besnik Hasi en sportief directeur Olivier Renard nog in de B-kern, maar mocht onder de nieuwe trainer opnieuw aansluiten bij de eerste ploeg.

Taravel staat binnen de club bekend om zijn menselijke aanpak en wil ook spelers die uit beeld waren opnieuw perspectief geven. Rits werd daardoor opnieuw betrokken bij de groep en zat afgelopen weekend zelfs op de bank tijdens de wedstrijd tegen Club Brugge.

Sportief verandert er weinig aan zijn situatie. De 32-jarige middenvelder ligt nog tot het einde van het seizoen onder contract en zal Anderlecht daarna verlaten. Jongere spelers zoals Nathan De Cat en Nathan Saliba krijgen de voorkeur op het centrale middenveld.

Toch ziet Taravel nog een rol voor Rits in de kleedkamer. Met bijna vierhonderd wedstrijden op het hoogste niveau beschikt de middenvelder over veel ervaring. Die kan nuttig zijn voor jonge spelers als De Cat, Mihajlo Cvetkovic, Degreef, Stroeykens en Saliba.

Saliba en Llansana dichtbij schorsing, Rits als vervanger?

Bovendien kan zijn aanwezigheid ook op het veld nog van pas komen. Op het middenveld staan enkele spelers dicht bij een schorsing. Zowel Saliba als Enrick Llansana zijn bedreigd, waardoor een onverwachte kans voor Rits niet volledig uitgesloten is.



Voor de middenvelder zelf verandert dat weinig aan zijn toekomstplannen. Hij zal Anderlecht na dit seizoen verlaten en zoekt een nieuwe uitdaging. Maar dankzij Taravel kan hij zijn periode bij paars-wit in elk geval nog afsluiten als volwaardig lid van de A-kern.