📷 OFFICIEEL Ex-doelman van Standard en Club Brugge trekt naar eerste nationale

Union Rochefortoise heeft doelman Guillaume Hubert aangetrokken. Hij verlaat na dit seizoen RWDM om het in eerste nationale te proberen.

Guillaume Hubert verlaat RWDM

Union Rochefortoise laat op zijn sociale media weten dat het voor volgend seizoen Guillaume Hubert aangetrokken heeft. De doelman komt over van RWDM in de Challenger Pro League.

Daar loopt zijn contract eind juni af. Hubert heeft een mooi parcours afgelegd in de Jupiler Pro League en kwam onder andere voor Standard en Club Brugge uit.

Hij kende ook passages bij STVV, Cercle Brugge en KV Oostende vooraleer hij uiteindelijk bij RWDM terechtkwam, de ploeg waarmee hij nu actief is in de Challenger Pro League.

Veel ervaring

“Union Rochefortoise is bijzonder trots om de komst van haar nieuwe ‘muur’ te officialiseren”, staat er te lezen op de sociale media van de club.

“Zijn betrouwbaarheid, spelinzicht en leiderschap zullen van grote waarde zijn om het team naar succes te leiden”, klinkt het nog in de mededeling.



Lees ook... Op zijn 38ste terug naar de JPL? "Nieuw contract? Ik heb nog altijd mijn creativiteit"›