Waar is ex-Anderlechtspeler? Al sinds juli geen match meer gespeeld ...

De Chinese competitie is opnieuw begonnen. En dus is het ook uitkijken naar een paar spelers die we nog kennen uit de Belgische competitie. Daarbij ook onder meer Uros Spajic, die het niet makkelijk heeft.

Tien jaar geleden haalde Anderlecht Uros Spajic op huurbasis bij Toulouse. De Servische verdediger veroverde meteen een basisplaats in het elftal van René Weiler. Achterin was hij bijzonder betrouwbaar en hij droeg zo bij aan wat tot vandaag nog altijd de laatste landstitel van Sporting blijft.

Hoe gaat het nog met Uros Spajic?

Logischerwijs lichtte de clubleiding nadien de aankoopoptie om hem definitief over te nemen. Maar uiteindelijk bleef hij maar één jaar in Brussel: paars-wit kon de zes miljoen euro van Krasnodar niet weerstaan.

De Russen verhuurden hem daarna aan Feyenoord en vervolgens aan het Turkse Kasimpasa. Na zes maanden zonder club blies Spajic zijn carrière nieuw leven in in eigen land, bij Rode Ster Belgrado, waar hij uiteindelijk uitgroeide tot aanvoerder.

Uros Spajic brutaal afgeremd in China

Een jaar geleden koos de voormalige Anderlecht-verdediger voor het Chinese avontuur en tekende hij bij Beijing Guoan. Dit weekend ging de Chinese Super League opnieuw van start na enkele weken winterpauze. Alleen: Spajic was nergens te bespeuren op het veld.



De ex-international van Servië speelde namelijk geen enkele wedstrijd meer sinds juli, toen hij zijn kruisband scheurde. Door die blessure bleef hij gedurende de tweede seizoenshelft en de voorbereiding in de lappenmand, waardoor hij nog niet klaar was voor de hervatting. En op je 33ste herstel je nu eenmaal niet meer zo ‘vanzelf’ van zo’n zware blessure als wanneer je 20 bent.