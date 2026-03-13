Opvallende afwezige op feestmatch van KV Kortrijk en hij legt ook uit waarom

KV Kortrijk viert zaterdag zijn 125e verjaardag met een feestmatch tegen Olympic Charleroi. Toch zal niet iedereen die een verleden heeft bij de club aanwezig zijn in het Guldensporenstadion.

Toch zal een van de meest besproken clubfiguren niet in het stadion zitten. Glenn Verbauwhede heeft niet meer de behoefte om naar het Guldensporenstadion af te reizen.

"Ik ben er nog een paar keer geweest, maar ik voelde dat ik niet meer welkom was", vertelde hij aan Het Nieuwsblad. "Ik moest horen dat ze navroegen hoe en via wie ik was binnengeraakt. Zo hoeft het niet voor mij."

"Zaterdag ga ik ook niet voor die feestmatch", bevestigt hij. "Sorry, maar ik kan moeilijk mezelf gaan uitnodigen." Toch blijft hij de club op voet volgen. Hij wenste de Kerels het beste toe.



"Ik hoop wel dat ze straks na een jaar weer promoveren. Zeker Michiel Jonckheere gun ik het, hij is de beste transfer die Kortrijk deed. De rest zijn vooral jongens voor 1B. Er zal dus weer veel moeten gebeuren in het tussenseizoen en dan is het maar de vraag of er geld is voor versterking", aldus Verbauwhede.