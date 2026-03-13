Dit heeft Jérémy Taravel te zeggen over zijn kans bij RSC Anderlecht

Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4339

De knoop is doorgehakt: RSC Anderlecht gaat langer door met Jérémy Taravel. Dat heeft paars-wit op vrijdagmiddag laten weten via de sociale media en de eigen webstek. En zo lijkt er een doorbraak te zijn.

De resultaten van RSC Anderlecht de voorbije weken spreken voor zich. Dat liet Anderlecht ook weten op haar webstek in de keuze om toch door te doen met Jérémy Taravel tot (minstens) het einde van het huidige seizoen.

De mooie resultaten van Jérémy Taravel bij Anderlecht leveren op

"Jérémy maakt sinds vorige zomer deel uit van de staf van het eerste elftal, toen hij de club versterkte als assistent-coach. In februari nam Jérémy de leiding over het eerste elftal. Onder Taravel bleef paars-wit 5 wedstrijden ongeslagen, scoorde het 15 doelpunten en kwalificeerde het zich voor de finale van de Croky Cup", aldus paars-wit.

“Ik ben de club heel erkentelijk voor het vertrouwen. Het heeft nooit om mij gedraaid, ik wil enkel ten dienste staan van de club en deze spelersgroep en vooral verder bouwen op de dynamiek die ontstaan is."

Wat met de verdere toekomst van Jérémy Taravel bij RSC Anderlecht?

"Ik wil de spelersgroep progressie zien blijven maken en zo zien toegroeien naar het vereiste niveau om sterke play-offs en bekerfinale te spelen", is ook Jérémy Taravel zelf een gelukkig man bij de bekendmaking van zijn verder avontuur voor de hoofdstedelingen.

Wie is Andreas Patz, de nieuwe T2 van RSC Anderlecht?
Wat er na het seizoen zal gebeuren? Daar is tot op heden nog geen duidelijkheid over. Mogelijk komen dan namen als Alfred Schreuder opnieuw op tafel te liggen, tenzij Taravel ook in de Champions' Play-offs laat zien dé toekomst te zijn voor paars-wit?

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Jérémy Taravel

Meer nieuws

Wie is Andreas Patz, de nieuwe T2 van RSC Anderlecht?

Wie is Andreas Patz, de nieuwe T2 van RSC Anderlecht?

16:30
DONE DEAL: Anderlecht hakt trainersknoop door en komt met groot nieuws

DONE DEAL: Anderlecht hakt trainersknoop door en komt met groot nieuws

14:00
6
Burgemeester Brugge in tegenaanval tegen ingrijpende beslissing De Lijn

Burgemeester Brugge in tegenaanval tegen ingrijpende beslissing De Lijn

17:00
Meesterwerk Vanderbiest? KV Mechelen-trainer reageert op stelling Degryse en scepsis analisten Interview

Meesterwerk Vanderbiest? KV Mechelen-trainer reageert op stelling Degryse en scepsis analisten

16:45
Is dit waarom hij faalde bij Anderlecht? Het grote verschil tussen Taravel en Hasi volgens Camara

Is dit waarom hij faalde bij Anderlecht? Het grote verschil tussen Taravel en Hasi volgens Camara

10:00
Bryan Heynen en El Ouahdi laten weinig twijfel bestaan voor Limburgse derby Reactie

Bryan Heynen en El Ouahdi laten weinig twijfel bestaan voor Limburgse derby

16:15
Thorgan Hazard is helder over nationale ploeg: "Dan blijf ik liever thuis"

Thorgan Hazard is helder over nationale ploeg: "Dan blijf ik liever thuis"

12:00
4
KRC Genk of STVV? Frank Boeckx schuift duidelijke favoriet naar voor met oog op Limburgse derby

KRC Genk of STVV? Frank Boeckx schuift duidelijke favoriet naar voor met oog op Limburgse derby

15:45
Zware dobber op komst voor Vincent Kompany ... en wat met de door te hakken knopen door blessures?

Zware dobber op komst voor Vincent Kompany ... en wat met de door te hakken knopen door blessures?

16:00
Bocht van 180 graden na interesse Real en Liverpool: 'Succescoach Jürgen Klopp ... op weg naar het WK'

Bocht van 180 graden na interesse Real en Liverpool: 'Succescoach Jürgen Klopp ... op weg naar het WK'

15:00
3
Opvallende afwezige op feestmatch van KV Kortrijk en hij legt ook uit waarom

Opvallende afwezige op feestmatch van KV Kortrijk en hij legt ook uit waarom

14:40
2
Absolute records: Genk, Club Brugge én Anderlecht mogen in de handjes klappen

Absolute records: Genk, Club Brugge én Anderlecht mogen in de handjes klappen

13:00
Hoe zit het nu? Belangrijke finale staat opnieuw op de helling

Hoe zit het nu? Belangrijke finale staat opnieuw op de helling

14:20
1
De cijfertjes over de play-offs: zijn we op weg naar een historisch laagterecord?

De cijfertjes over de play-offs: zijn we op weg naar een historisch laagterecord?

13:30
"Van Club Brugge mag je toch wel meer verwachten dan dat"

"Van Club Brugge mag je toch wel meer verwachten dan dat"

12:40
1
Verrassende transfer op komst? Thorgan Hazard had al contact met deze JPL-club

Verrassende transfer op komst? Thorgan Hazard had al contact met deze JPL-club

10:30
2
Lokeren krijgt opnieuw klap te verwerken: "Dit is zuur"

Lokeren krijgt opnieuw klap te verwerken: "Dit is zuur"

13:15
Hoe verloopt de zoektocht naar een nieuwe investeerder bij Standard? Dit is de stand van zaken

Hoe verloopt de zoektocht naar een nieuwe investeerder bij Standard? Dit is de stand van zaken

12:20
1
LIVE: Levensbelangrijk duel tussen Gent en Zulte Waregem: "Onze Champions League-finale"

LIVE: Levensbelangrijk duel tussen Gent en Zulte Waregem: "Onze Champions League-finale"

10:15
Waarom Genk-coach Nicky Hayen nu al een shirt droeg met "Europa Leauge-winnaar 26" erop

Waarom Genk-coach Nicky Hayen nu al een shirt droeg met "Europa Leauge-winnaar 26" erop

11:20
Ex-speler van Standard is duidelijk: "Anderlecht blijft de beste club van België"

Ex-speler van Standard is duidelijk: "Anderlecht blijft de beste club van België"

08:20
1
Het elftal van de week in de Champions League is bekend: deze Rode Duivel staat erin

Het elftal van de week in de Champions League is bekend: deze Rode Duivel staat erin

11:00
Thorgan Hazard krijgt nu al een prijs, maar denkt verder: "Op het einde van het seizoen..."

Thorgan Hazard krijgt nu al een prijs, maar denkt verder: "Op het einde van het seizoen..."

23:00
1
Opvallend: Strasbourg denkt aan JPL-doelman om Mike Penders te vervangen

Opvallend: Strasbourg denkt aan JPL-doelman om Mike Penders te vervangen

08:40
3
Overwinning van KRC Genk is veel waard: België snoept punten af van Nederland op UEFA-coëfficiëntenranking

Overwinning van KRC Genk is veel waard: België snoept punten af van Nederland op UEFA-coëfficiëntenranking

09:30
1
Discussie over WK-deelname escaleert: Iran dient Trump van bijzonder scherp antwoord

Discussie over WK-deelname escaleert: Iran dient Trump van bijzonder scherp antwoord

09:00
1
Rik De Mil moet puzzelen tegen Zulte Waregem na domper bij KAA Gent

Rik De Mil moet puzzelen tegen Zulte Waregem na domper bij KAA Gent

07:40
🎥 Opvallend beeld van Doku gaat de wereld rond: fans begrijpen er niets meer van

🎥 Opvallend beeld van Doku gaat de wereld rond: fans begrijpen er niets meer van

08:00
6
Adnan Januzaj wil slagen in een nieuwe comeback

Adnan Januzaj wil slagen in een nieuwe comeback

07:20
1
Ondanks Europese zege toch zware tegenvaller voor KRC Genk: "Ik ben héél boos op mezelf" Reactie

Ondanks Europese zege toch zware tegenvaller voor KRC Genk: "Ik ben héél boos op mezelf"

06:45
Een Belg maakt de voorbije weken furore in Spanje: toptransfer op komst?

Een Belg maakt de voorbije weken furore in Spanje: toptransfer op komst?

07:00
Opponent van Laporta voor Barcelona-voorzitter laat direct Guardiola, terugkeer Messi en... Haaland vallen

Opponent van Laporta voor Barcelona-voorzitter laat direct Guardiola, terugkeer Messi en... Haaland vallen

06:30
4
Nathan De Cat mee naar WK? Is er wel plaats? Dit is de zware concurrentie op het middenveld

Nathan De Cat mee naar WK? Is er wel plaats? Dit is de zware concurrentie op het middenveld

20:40
30
Standard maakt einde aan historische vriendschap: "Acties die ingaan tegen de waarden van Sclessin"

Standard maakt einde aan historische vriendschap: "Acties die ingaan tegen de waarden van Sclessin"

22:30
2
KRC Genk doet wat het moet tegen opvallend zwak Freiburg

KRC Genk doet wat het moet tegen opvallend zwak Freiburg

22:52
"We mogen niet met poep in de broek spelen!" - Strijd om top zes gaat op details aankomen

"We mogen niet met poep in de broek spelen!" - Strijd om top zes gaat op details aankomen

20:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/03 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 14/03 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 14/03 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 15/03 Anderlecht Anderlecht
Charleroi Charleroi 15/03 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Fil Brazil Fil Brazil over DONE DEAL: Antwerp verrast en haalt ex-speler Kortrijk, RWDM en Patro uit vijfde klasse op The Purple Knight The Purple Knight over Belgische voetbalbond hakt stevige knoop door: promotiestrijd in een plooi gelegd EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Ballenjongenincident krijgt nog een staartje... Chelsea-aanvaller in nauwe schoentjes kukeluku kukeluku over Thorgan Hazard is helder over nationale ploeg: "Dan blijf ik liever thuis" kukeluku kukeluku over Dit heeft Jérémy Taravel te zeggen over zijn kans bij RSC Anderlecht VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over Verrassende transfer op komst? Thorgan Hazard had al contact met deze JPL-club Joe Joe over Hoe zit het nu? Belangrijke finale staat opnieuw op de helling Joe Joe over DONE DEAL: Anderlecht hakt trainersknoop door en komt met groot nieuws Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Bocht van 180 graden na interesse Real en Liverpool: 'Succescoach Jürgen Klopp ... op weg naar het WK' Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Opvallende afwezige op feestmatch van KV Kortrijk en hij legt ook uit waarom Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved