Dit heeft Jérémy Taravel te zeggen over zijn kans bij RSC Anderlecht

De knoop is doorgehakt: RSC Anderlecht gaat langer door met Jérémy Taravel. Dat heeft paars-wit op vrijdagmiddag laten weten via de sociale media en de eigen webstek. En zo lijkt er een doorbraak te zijn.

De resultaten van RSC Anderlecht de voorbije weken spreken voor zich. Dat liet Anderlecht ook weten op haar webstek in de keuze om toch door te doen met Jérémy Taravel tot (minstens) het einde van het huidige seizoen.

De mooie resultaten van Jérémy Taravel bij Anderlecht leveren op

"Jérémy maakt sinds vorige zomer deel uit van de staf van het eerste elftal, toen hij de club versterkte als assistent-coach. In februari nam Jérémy de leiding over het eerste elftal. Onder Taravel bleef paars-wit 5 wedstrijden ongeslagen, scoorde het 15 doelpunten en kwalificeerde het zich voor de finale van de Croky Cup", aldus paars-wit.

“Ik ben de club heel erkentelijk voor het vertrouwen. Het heeft nooit om mij gedraaid, ik wil enkel ten dienste staan van de club en deze spelersgroep en vooral verder bouwen op de dynamiek die ontstaan is."

Wat met de verdere toekomst van Jérémy Taravel bij RSC Anderlecht?

"Ik wil de spelersgroep progressie zien blijven maken en zo zien toegroeien naar het vereiste niveau om sterke play-offs en bekerfinale te spelen", is ook Jérémy Taravel zelf een gelukkig man bij de bekendmaking van zijn verder avontuur voor de hoofdstedelingen.

Wat er na het seizoen zal gebeuren? Daar is tot op heden nog geen duidelijkheid over. Mogelijk komen dan namen als Alfred Schreuder opnieuw op tafel te liggen, tenzij Taravel ook in de Champions' Play-offs laat zien dé toekomst te zijn voor paars-wit?