Is dit waarom hij faalde bij Anderlecht? Het grote verschil tussen Taravel en Hasi volgens Camara

Ilay Camara heeft bij de RTBF in het programma "Sur le Grill" verteld over zijn trainer, Jérémy Taravel. En hij had alleen maar positieve dingen te zeggen.

De Anderlecht-speler voelt zich goed onder de Fransman: "Met de coach loopt het heel goed: de dynamiek zit goed, iedereen mag hem, hij doet zijn werk. Natuurlijk moest hij zijn aanpak aanpassen, want van assistent naar T1 ga je van iemand die heel dicht bij de spelers staat naar iemand die moeilijke beslissingen moet nemen.

Maar in grote lijnen is Jérémy Taravel niet veranderd, hij is zichzelf gebleven. "Zijn grote kracht is dat hij met iedereen goed overeenkomt en dat de groep vertrouwen in hem heeft."

De voormalige Rouche haalde daarna de statistieken van paars-wit onder Jérémy Taravel aan: "Kijk naar de cijfers: we hebben onder hem al 15 goals gemaakt, dat is het bewijs dat iedereen zich goed voelt."

Het verschil met Besnik Hasi

Wat is er dan veranderd tegenover Besnik Hasi? "Met hem ging het ook goed, maar omdat hij al verder stond in zijn carrière als coach, had hij zijn vaste methodes... En met een groep die zo jong is als de onze, past de aanpak van Taravel misschien beter bij ons.

"Taravel staat qua leeftijd dichter bij ons, hij is nog een beetje speler. En als ex-verdediger geeft hij me tips... zelfs voor mijn offensieve acties, omdat hij weet wat vervelend is voor verdedigers. Hij deed dat vorig jaar al, want ik had hem ook bij Standard", besloot de 23-jarige speler.