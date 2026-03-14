Datum: 14/03/2026 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 29

LIVE: Wordt voetballogica gerespecteerd in duel tussen eerste en laatste in Jupiler Pro League?

Op de voorlaatste speeldag van de reguliere competitie is het nog steeds spanning troef in de Jupiler Pro League. Het enige duel waarin geen van beide ploegen nog van Play Off kan veranderen is dat tussen leider Union en hekkensluiter Dender. Wordt de voetballogica gerespecteerd?

Tijd   34' 11" 
34
 De zon is onder en de spelers die meedoen met de ramadan krijgen even tijd om iets te eten en drinken
32
 Neen, uiteindelijk kan Scherpen makkelijk de bal plukken
32
 Dender versiert nog eens een corner. Kunnen ze opnieuw gevaar creëren?
25
 De eerste tegen de laatste, maar dat valt niet op als we naar de wedstrijd kijken. Beide ploegen spelen als een inspiratieloze middenmoter zonder creativiteit
21
 Reflex Scherpen
Mbamba kan aan de eerste zone vrij inkoppen op de corner van Hrncar maar doet dat net te centraal. Scherpen gaat op zijn knieën en duwt de bal uit zijn doel
20
 Dender versiert niet voor de eerste keer een corner deze partij. Het is voorlopig toch wel heel matig in het Dudenpark van beide ploegen
16
 Burgess gaat de mist in en leidt balverlies. Toshevski komt van de zijlijn de 16 ingelopen maar waterdrager Van de Perre brengt redding en ontzet
13
 Union is de betere ploeg maar Dender houdt voorlopig relatief makkelijk stand. Maar ja, dat denk je wel vaker tegen de competitieleider. En dan tonen ze zich net moordend efficiënt
8
 Opnieuw een voorzet van Guilherme, voor Biondic ditmaal. Maar Goncalves kan ontzetten
3
 Ganon moet meteen aan de bak. Een scherpe voorzet van Guilherme op links wordt ontzet door de Denderse doelman
1
 De thuisploeg is eraan begonnen voor het laatste thuisduel van de reguliere competitie voor Union
1
 Union SG - FCV Dender EH: 0-0
Union SG (Union SG - FCV Dender EH)
Union SG: Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Ross Sykes - Guilherme Smith - Kamiel Van de Perre - Adem Zorgane - Anan Khalaili - Anouar Ait El Hadj - Besfort Zeneli - Mateo Biondic
Bank: Vic Chambaere - Kevin Rodriguez - Ivan Pavlic - Rob Schoofs - Guillaume François - Marc Giger - Louis Patris - Massiré Sylla - Fedde Leysen

FCV Dender EH (Union SG - FCV Dender EH)
FCV Dender EH: Gauthier Gallon - Fabio Ferraro - Bryan Goncalves - Luc Marijnissen - Marsoni Sambu - Noah Mbamba - Nathan Rodes - Malcolm Viltard - Roman Kvet - David Toshevski - David Hrnčár
Bank: Bo De Kerf - Ragnar Oratmangoen - Krzysztof Koton - Jordan Attah Kadiri - Desmond Acquah - Alireza Jahanbakhsh - Guillaume Dietsch - Amine Daali - Nail Moutha-Sebtaoui

Net op tijd? Drie keer goed nieuws voor David Hubert en Union SG

Voor de match van Union Saint-Gilloise tegen Dender deze zaterdag heeft David Hubert het woord genomen op de persconferentie. De coach van de Brusselse club kwam met drie g...

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 20:45 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 15/03 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 15/03 La Louvière La Louvière
