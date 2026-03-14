LIVE: Wordt voetballogica gerespecteerd in duel tussen eerste en laatste in Jupiler Pro League?

34

De zon is onder en de spelers die meedoen met de ramadan krijgen even tijd om iets te eten en drinken



32

Neen, uiteindelijk kan Scherpen makkelijk de bal plukken



32

Dender versiert nog eens een corner. Kunnen ze opnieuw gevaar creëren?



25

De eerste tegen de laatste, maar dat valt niet op als we naar de wedstrijd kijken. Beide ploegen spelen als een inspiratieloze middenmoter zonder creativiteit



21

Reflex Scherpen

Mbamba kan aan de eerste zone vrij inkoppen op de corner van Hrncar maar doet dat net te centraal. Scherpen gaat op zijn knieën en duwt de bal uit zijn doel



20

Dender versiert niet voor de eerste keer een corner deze partij. Het is voorlopig toch wel heel matig in het Dudenpark van beide ploegen



16

Burgess gaat de mist in en leidt balverlies. Toshevski komt van de zijlijn de 16 ingelopen maar waterdrager Van de Perre brengt redding en ontzet



13

Union is de betere ploeg maar Dender houdt voorlopig relatief makkelijk stand. Maar ja, dat denk je wel vaker tegen de competitieleider. En dan tonen ze zich net moordend efficiënt



8

Opnieuw een voorzet van Guilherme, voor Biondic ditmaal. Maar Goncalves kan ontzetten



3

Ganon moet meteen aan de bak. Een scherpe voorzet van Guilherme op links wordt ontzet door de Denderse doelman



1

De thuisploeg is eraan begonnen voor het laatste thuisduel van de reguliere competitie voor Union



1

Union SG - FCV Dender EH: 0-0



