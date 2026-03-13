KRC Genk of STVV? Frank Boeckx schuift duidelijke favoriet naar voor met oog op Limburgse derby

KRC Genk of STVV? Frank Boeckx schuift duidelijke favoriet naar voor met oog op Limburgse derby
De Limburgse derby van zondag leeft meer dan ooit. Volgens Frank Boeckx zijn de rollen tussen KRC Genk en STVV zelfs helemaal omgekeerd, met de Truienaars als verrassende favoriet.

Dit weekend staat de Limburgse derby op het programma. KRC Genk ontvangt STVV zondagnamiddag om 13u30. Frank Boeckx liet zich bij Kick Off, van DAZN, uit over de kraker.

"De rollen zijn omgedraaid. STVV draait bovenaan mee en Genk moet onder druk dat PO1-ticket proberen te bemachtigen. Je kan bijna niet anders dan zeggen dat STVV in de huidige situatie de favoriet is", vertelde de voormalige doelman.

Frank Boeckx schuift STVV naar voren als favoriet in Limburgse derby tegen KRC Genk

Het is al van enkele jaren geleden dat Sint-Truiden nog eens kon winnen van Genk. "Ze willen hun reeks graag doorbreken. Ze winnen weinig van Genk, maar het is dé moment om hen een genadeslag toe te dienen, om de beste Limburgse ploeg te zijn."

Maar deze editie staat er meer dan alleen de Limburgse trots op het programma. Genk moet nog alles op alles zetten om PO1 te halen. "Ze kunnen hen ook uit de Champions’ Play-offs houden. Dat zal voor de Truiense fans toch de bedoeling zijn", zegt Boeckx.


Verder benadrukt de analist dat het een genot is en blijft om de Kanaries bezig te zien. "De revelatie van het seizoen zijn ze sowieso, en ik durf zelfs zeggen ook de meest constante. Ze hebben bijna altijd het Wouter Vrancken-DNA getoond. Het is gewoon leuk om naar te kijken. Iedereen amuseert zich door naar STVV te kijken."

Volg KRC Genk - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (15/03).

Burgemeester Brugge in tegenaanval tegen ingrijpende beslissing De Lijn

Meesterwerk Vanderbiest? KV Mechelen-trainer reageert op stelling Degryse en scepsis analisten

Bryan Heynen en El Ouahdi laten weinig twijfel bestaan voor Limburgse derby

Wie is Andreas Patz, de nieuwe T2 van RSC Anderlecht?

Dit heeft Jérémy Taravel te zeggen over zijn kans bij RSC Anderlecht

Zware dobber op komst voor Vincent Kompany ... en wat met de door te hakken knopen door blessures?

De cijfertjes over de play-offs: zijn we op weg naar een historisch laagterecord?

Bocht van 180 graden na interesse Real en Liverpool: 'Succescoach Jürgen Klopp ... op weg naar het WK'

DONE DEAL: Anderlecht hakt trainersknoop door en komt met groot nieuws

Opvallende afwezige op feestmatch van KV Kortrijk en hij legt ook uit waarom

Absolute records: Genk, Club Brugge én Anderlecht mogen in de handjes klappen

Hoe zit het nu? Belangrijke finale staat opnieuw op de helling

"Van Club Brugge mag je toch wel meer verwachten dan dat"

Waarom Genk-coach Nicky Hayen nu al een shirt droeg met "Europa Leauge-winnaar 26" erop

Lokeren krijgt opnieuw klap te verwerken: "Dit is zuur"

Hoe verloopt de zoektocht naar een nieuwe investeerder bij Standard? Dit is de stand van zaken

Thorgan Hazard is helder over nationale ploeg: "Dan blijf ik liever thuis"

LIVE: Levensbelangrijk duel tussen Gent en Zulte Waregem: "Onze Champions League-finale"

Verrassende transfer op komst? Thorgan Hazard had al contact met deze JPL-club

Het elftal van de week in de Champions League is bekend: deze Rode Duivel staat erin

Is dit waarom hij faalde bij Anderlecht? Het grote verschil tussen Taravel en Hasi volgens Camara

Opvallend: Strasbourg denkt aan JPL-doelman om Mike Penders te vervangen

Overwinning van KRC Genk is veel waard: België snoept punten af van Nederland op UEFA-coëfficiëntenranking

Ondanks Europese zege toch zware tegenvaller voor KRC Genk: "Ik ben héél boos op mezelf"

Ex-speler van Standard is duidelijk: "Anderlecht blijft de beste club van België"

Discussie over WK-deelname escaleert: Iran dient Trump van bijzonder scherp antwoord

Rik De Mil moet puzzelen tegen Zulte Waregem na domper bij KAA Gent

🎥 Opvallend beeld van Doku gaat de wereld rond: fans begrijpen er niets meer van

KRC Genk doet wat het moet tegen opvallend zwak Freiburg

Adnan Januzaj wil slagen in een nieuwe comeback

Een Belg maakt de voorbije weken furore in Spanje: toptransfer op komst?

Opponent van Laporta voor Barcelona-voorzitter laat direct Guardiola, terugkeer Messi en... Haaland vallen

Thorgan Hazard krijgt nu al een prijs, maar denkt verder: "Op het einde van het seizoen..."

Standard maakt einde aan historische vriendschap: "Acties die ingaan tegen de waarden van Sclessin"

Krijgt Hein Vanhaezebrouck gelijk over Antwerp-speler? In staat tot het beste, maar toch nog twijfels

Wil Steve Colpaert bij Zulte Waregem nu ook Hayen en Taravel achterna? "Hoofdtrainer blijven?"

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/03 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 14/03 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 14/03 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 15/03 Anderlecht Anderlecht
Charleroi Charleroi 15/03 OH Leuven OH Leuven

