KRC Genk of STVV? Frank Boeckx schuift duidelijke favoriet naar voor met oog op Limburgse derby

De Limburgse derby van zondag leeft meer dan ooit. Volgens Frank Boeckx zijn de rollen tussen KRC Genk en STVV zelfs helemaal omgekeerd, met de Truienaars als verrassende favoriet.

Dit weekend staat de Limburgse derby op het programma. KRC Genk ontvangt STVV zondagnamiddag om 13u30. Frank Boeckx liet zich bij Kick Off, van DAZN, uit over de kraker.

"De rollen zijn omgedraaid. STVV draait bovenaan mee en Genk moet onder druk dat PO1-ticket proberen te bemachtigen. Je kan bijna niet anders dan zeggen dat STVV in de huidige situatie de favoriet is", vertelde de voormalige doelman.

Frank Boeckx schuift STVV naar voren als favoriet in Limburgse derby tegen KRC Genk

Het is al van enkele jaren geleden dat Sint-Truiden nog eens kon winnen van Genk. "Ze willen hun reeks graag doorbreken. Ze winnen weinig van Genk, maar het is dé moment om hen een genadeslag toe te dienen, om de beste Limburgse ploeg te zijn."

Maar deze editie staat er meer dan alleen de Limburgse trots op het programma. Genk moet nog alles op alles zetten om PO1 te halen. "Ze kunnen hen ook uit de Champions’ Play-offs houden. Dat zal voor de Truiense fans toch de bedoeling zijn", zegt Boeckx.



Verder benadrukt de analist dat het een genot is en blijft om de Kanaries bezig te zien. "De revelatie van het seizoen zijn ze sowieso, en ik durf zelfs zeggen ook de meest constante. Ze hebben bijna altijd het Wouter Vrancken-DNA getoond. Het is gewoon leuk om naar te kijken. Iedereen amuseert zich door naar STVV te kijken."