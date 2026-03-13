Wie is Andreas Patz, de nieuwe T2 van RSC Anderlecht?

Anderlecht heeft deze vrijdag de aanstelling van Jérémy Taravel als T1 officieel gemaakt, maar kondigde ook aan dat een nieuwe assistent, Andreas Patz, volgende dinsdag aan zijn avontuur bij de Brusselse club begint. Maar wie is die 42-jarige Duitse coach eigenlijk?

Andreas Patz werkte bij heel wat ploegen als hoofdtrainer en assistent, maar ook als analist. Na een bescheiden spelerscarrière zette hij zijn eerste stappen als coach bij het opleidingscentrum van de DFB-Stützpunkt (2012-2014).

Andreas Patz verdiende zijn strepen in Duitsland

Na die periode trok hij in februari 2014 naar het B-elftal van FC Rot-Weiß Erfurt, waarvan de eerste ploeg momenteel uitkomt in de Duitse vierde klasse. In januari 2015 werd hij vervolgens aangesteld als assistent bij de U19, een functie die hij tot juni 2016 uitoefende. In februari 2017 ging hij aan de slag bij de Hongaarse voetbalbond als hoofdanalist. In juni 2018 verliet hij de nationale ploeg, om in september 2018 aan een nieuwe uitdaging te beginnen.

Daar begon ook zijn Belgische avontuur. Patz werd door Moeskroen binnengehaald als assistent van Bernd Storck, met wie hij eerder al samenwerkte bij de Hongaarse nationale ploeg. Hij bleef in bij Les Hurlus tot juni 2019. In oktober 2019 begon hij aan een nieuwe Belgische passage bij Cercle Brugge, opnieuw als assistent. Daar leerde hij Jérémy Taravel kennen, die toen nog speler was bij De Vereniging.

Andreas Patz kent Jérémy Taravel al

Van mei 2020 tot juli 2020 was Patz zelfs interimtrainer van de Vereniging, waarna hij zijn koffers pakte. In augustus 2020 keerde hij terug naar Duitsland bij FC Carl Zeiss Jena. Tot oktober 2021 nam hij er de U19 onder zijn hoede, om daarna hoofdtrainer te worden van de eerste ploeg, die eveneens in de Duitse vierde klasse uitkomt.

In november 2022 kwam er een einde aan dat verhaal. Pas in juli 2023 vond hij een nieuwe uitdaging, opnieuw als assistent, bij SSV Jahn Regensburg uit de Duitse derde klasse. Maar ook daar schopte hij het uiteindelijk tot T1 in oktober 2024. Dat avontuur liep af in mei 2025 en sindsdien zat hij zonder club.