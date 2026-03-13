Een Belg maakt de voorbije weken furore in Spanje: toptransfer op komst?

Largie Ramazani is in bloedvorm bij Valencia CF. De club heeft geen aankoopoptie, maar hoopt Leeds United toch te kunnen overtuigen.

Largie Ramazani (25) wordt dit seizoen door Leeds United uitgeleend aan Valencia CF. Na enkele sterke seizoenen bij UD Almeria keert Ramazani zo terug naar La Liga. Een blessure onderbrak zijn seizoen, maar intussen zit hij opnieuw in een heel goede vorm.

De voorbije weken maakte Ramazani bovendien 4 doelpunten in 6 competitiewedstrijden. Daarmee helpt hij een worstelend Valencia stap voor stap om op te klimmen in het klassement. Alleen: over de toekomst van de Belg, die opgeleid werd bij Manchester United, hangt nog veel onzekerheid.

Blijft Largie Ramazani in La Liga?

Ramazani wordt namelijk uitgeleend zonder aankoopoptie. Bij Leeds ligt hij nog onder contract tot 2028. De Engelse club haalde hem in 2024 voor 7,7 miljoen euro weg bij Almeria en in de Championship liet de aanvaller al mooie dingen zien (31 wedstrijden, 7 goals).

Gevraagd door El Chiringuito naar zijn toekomst, bleef Largie Ramazani erg vaag. "Ik ben in Valencia om te werken, we zullen wel zien wat volgt", hield hij het kort.



Eén ding is zeker: Leeds United heeft het laatste woord. Maar Fichajes meldt dat Valencia de Belgische aanvaller graag wil houden. Sommigen beginnen zelfs al te dromen van een toekomst in de nationale ploeg, als hij zijn opmars in La Liga blijft doortrekken.