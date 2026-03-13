Rik De Mil moet puzzelen tegen Zulte Waregem na domper bij KAA Gent

Rik De Mil moet puzzelen tegen Zulte Waregem na domper bij KAA Gent

KAA Gent staat vrijdagavond voor een wedstrijd met enorme inzet. Tegen Zulte Waregem kunnen de Buffalo's een grote stap zetten richting de Champions' Play-offs, maar de druk is voelbaar.

KAA Gent neemt het vrijdagavond op tegen Zulte Waregem. Voor beide ploegen een bijzonder belangrijke wedstrijd. De Buffalo's staan zesde in het klassement en hebben alles in eigen handen met oog op de Champions' Play-offs.

Rik De Mil noemt duel met Zulte Waregem een finale voor KAA Gent

"Dit is als een Champions League-finale voor ons", vertelde coach Rik De Mil daags voor de wedstrijd volgens Het Laatste Nieuws. Bij een overwinning zet Gent een enorme stap richting PO1.

"Het klopt dat er opnieuw heel veel druk op zit. Maar dat is voor het merendeel van de ploegen in deze competitie zo. We moeten het veld op stappen met de mindset dat dit een grote finale is voor ons. Anders gaan we problemen hebben."

"Tegelijk heb ik gezegd tegen de spelers dat ze geen schrik mogen hebben van stress of druk", gaat De Mil verder, die ook een domper te verwerken kreeg. Tiago Araujo pakte tegen KV Mechelen zijn vijfde gele kaart vorig weekend. Daardoor mist hij de clash met Essevee.

Lees ook... Wil Steve Colpaert bij Zulte Waregem nu ook Hayen en Taravel achterna? "Hoofdtrainer blijven?"
"We zullen ons voor een stukje moeten aanpassen", weet de Gente oefenmeester. "Het toont aan dat we daar een tekort hebben. Maar goed... Soms moet je eens out of the box denken."

Volg KAA Gent - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Rik De Mil

